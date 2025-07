Antonio Giovinazzi lassan egy évtizede tagja a Ferrari családnak, 2017-ben a Saubernél, majd 2019-től ’21-ig az Alfa Romeónál is a maranellói márka hátszelével versenyzett, miközben háttérmunkát végzett a Scuderiának.

Bár az F1-es versenyzői ülését elveszítette, a Ferrari teszt- és tartalékos pilótaként vette át, emellett az épülő WEC-programjában adott neki fontos szerepet. Az olasz meg is hálálta ezt: 2023-ban tagja volt a Le Mans-győztes triónak, és bár tavaly csak egy dobogós helyezést hozott a hosszútávú világbajnokságban, idén eddig nem tudott nem a pódiumon zárni, ráadásul a négyből két fordulón társaival közösen az 1. helyet érte el.

A munkának meg is van a gyümölcse, a Ferrari ma bejelentette, hogy újabb több évre szóló hosszabbítást kötöttek a 31 éves pilótával, akire a WEC-ben, valamint tartalékosként az F1-ben is számítanak.

Locked in ✍️🇮🇹

Ferrari announces the renewal of the multi-year contract with @Anto_Giovinazzi, who will continue to represent the Prancing Horse as official driver in endurance racing and in the role of reserve driver for @ScuderiaFerrari.https://t.co/JBwNq6iyr6… pic.twitter.com/wYjhxe05Ri

— Ferrari Hypercar (@FerrariHypercar) July 8, 2025