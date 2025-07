Lando Norris minden bizonnyal a fellegekben jár, tekintve, hogy megnyerte hazai versenyét, a Forma-1-es Brit Nagydíjat. A McLaren pilótája ezzel a bajnokságban is közelebb lépett listavezető csapattársához, aki ráadásul saját hibája miatt bukta a győzelmet.

Norris a leintést követően szeretett volna a pályán maradó közönséggel is ünnepelni, azonban ez nem sikerült teljesen jól. Történt ugyanis, hogy az előtte kerítésre mászó ember – vélhetően egy biztonsági őr – kapaszkodója, egy molinó leszakadt, és a férfi is hátraesett. Ez egy láncreakciót indított, Norris és az őt körbevevő fotósok is megbotlottak, a pilóta orrnyerge pedig egy objektív peremével találkozott.

OH NO!!! LANDO GOT HIT IN THE FACE 😭☹️ pic.twitter.com/24gSiPB3Xn — ray (@ln4norris) July 6, 2025

Az ütközés láthatóan nem esett jól a versenyzőnek, de hamar túltette magát rajta. Nem sokkal később már a rajongói zónában mesélt arról, mi történt vele. „Most már két seb van az orromon. Az egyik magányos volt, így immár kettő van. De ez is része a silverstone-i emlékeknek” – mondta Norris.