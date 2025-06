Az idei év végén a Nemzetközi Automobil Szövetség elnököt választ, a kérdés pedig az, leváltják-e a kétes megítélésű Mohammed bin Szulajmot. A sportvezető már bejelentette, szeretne újrázni, és kihívója egyelőre még nincs a szavazás előtt.

Legfőbb ellenfelének sokáig Carlos Sainzot, a Williams Forma-1-es pilótájának édesapját – aki nem mellesleg rali-világbajnok és Dakar-győztes – tekintette a sajtó. Ez nem volt alaptalan, derül ki abból a levélből, melyet a spanyol tett közzé. Ebben a levélben azt is leírja, hogy

nem fog indulni az elnökválasztáson.

Mint fogalmazott, keményen dolgozott az elmúlt hónapokban, hogy megértse, mi zajlik az FIA-n belül, beleértve az egészen mély szinteket is. A dolgokat átrágva végül arra jutott, hogy „a jelenlegi körülmények nem ideálisak” egy elnökjelölti kampányhoz. Hogy ez alatt pontosan mire gondolt Sainz, azt talán csak ő tudja, azonban van ennél egy kézzelfoghatóbb indok is, amit le is írt.

„Realizáltam, hogy ha rendesen ráhajtanék az elnöki címre, az jelentősen hátráltatná a felkészülésem a Dakarra” – írta, hozzátéve, hogy nem akarja cserben hagyni a Fordot, illetve csapatát. Sainz ezzel együtt továbbra is a motorsport javításáért fog dolgozni, és úgy véli, a szövetségnek fontos változásokra van szüksége. Bízik abban, hogy ezek végbe is mennek a következő években.

A spanyol ezen felül köszönetet mondott még az őt támogatóknak az üzenetekért és a tanácsokért.