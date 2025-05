2026-ban a Cadillac 11. csapatként csatlakozik a Forma-1-hez, időről időre pedig felmerül, hogy vajon az amerikai istálló igazol-e amerikai pilótát. Jelöltek azonban egyelőre nemigen vannak – egy név azonban mégis bejelentkezett – igaz, nem hozzájuk, hanem általánosan az F1-re.

Kyle Larson főállásban NASCAR-pilóta, a 2021-es bajnoki címet meg is nyerte, de ezen felül más szériákból is van tapasztalata. Indult már az Indy 500-on, emellett pedig a daytonai 24 órás versenyen is aratott már győzelmet. „Sosem kértek meg, hogy vezessek az F1-ben” – fogalmazott. Igaz, azt már mi tesszük hozzá, hogy Larson nem is a hagyományos F1-es nevelőszériákban nevelkedett, és nincs is meg a szükséges szuperlicensz-pontszáma az F1-es „jogsihoz”.

Larson elárulta, nagy hatással volt rá a 2021-es Abu-dzabi Nagydíj, melyet a helyszínen nézett meg. Magát a versenyzést viszont nem tartja annyira jónak. „Őrület, hogy milyen nagy ez az egész, mert nem valami szuper izgalmas. Az összkép azonban… ott vannak a hírességek, a mérnökök, a pénz, egyszerűen minden, az összes nagy márka az autókon” – mondta a 32 éves versenyző.

Mindezek ellenére Larson örülne, ha lehetőséget kapna egy F1-es autóval. „Sosem utasítanám vissza a lehetőséget, hogy kipróbáljam” – árulta el.