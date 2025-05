Sergio Perez 2011-től 2024 végéig versenyzett a Forma-1-ben, így a 2015-ben újjáélesztett Mexikói/Mexikóvárosi Nagydíjon kilenc éven keresztül – a 2020-as kiadás a koronavírus-járvány miatt kimaradt – üdvözölhettek hazai kedvencet.

Perezt 2024 végén elküldte a Red Bull, és bár komoly esély van rá, hogy a hatszoros futamgyőztes jövőre a Cadillac színeiben újra ott lesz a rajtrácson, idén nem várható a visszatérése.

Itt „segít” a McLaren: ha nem is a versenyen, de a hétvégén azért az első szabadedzésen pályára küldenek majd egy hazai pilótát neveltjük, Patricio O’Ward személyében.

Pato, let's run it back 🇲🇽👊@PatricioOWard will take to the wheel of the MCL39 in front of his home fans for FP1 at the Mexico City Grand Prix in October 🤩#McLaren

— McLaren (@McLarenF1) May 8, 2025