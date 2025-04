A Vezessen is megírtuk már, hogy a Forma-1 a közeljövőben több klasszikusnak számító európai helyszínt vehet ki a menetrendből, hogy a tovább már nemigen bővíthető naptárban helyet csinálhasson újabb jelentkezőknek.

Miután az Olasz Nagydíj otthonának számító Monza az elmúlt pár év felújítási munkálatai után 2031-ig szerződést hosszabbított, a korábban a San Marinó-i Nagydíj helyszínéül szolgáló, a járványévek során Emilia-romagnai Nagydíj név alatt visszatért, idén utolsó aláírt évét töltő Imola lehet veszélyben – erről maga a Forma-1 vezérigazgatója, a imolai születésű Stefano Domenicali beszélt.

„Olaszország mindig is az F1 fontos része volt, és a jövőben is az marad. Ám egyre nehezebb lesz két nagydíjat rendezni egy országban, hiszen egyre nagyobb az érdeklődés, a következő pár hónapban rendeznünk kell ezt. Ilyen szempontból nem lenne könnyű Monzával és Imolával is folytatni” – idézte az olasz La Gazzetta dello Sport.

„Személyes nézőpontból nem lesz könnyű a döntés, de amikor számos feltörekvő ország jelentkezik az F1-be a világ minden tájáról, nemzetközi megfontolások alapján kell határoznom. Hamarosan végső döntést kell majd hoznom” – folytatta.

A közelmúltban Thaiföld, valamint Ruanda és Dél-Afrika jelentkezett be F1-es versenyrendezésre, az pedig már biztos, hogy 2026-ban Madridban is új, utcai futamot tartanak – az európai fordulók ritkítása elkerülhetetlennek tűnik, megoldás lehet esetleg a rotáció, ahogy Spa-Francochamps már le is szerződött.