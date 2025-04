Mint azt korábban a Vezess is hírül adta, apai örömök elé néz Max Verstappen, miután kedvese, Kelly Piquet, a háromszoros világbajnok Nelson Piquet lánya az első közös gyermekükkel várandós.

Verstappen szurkolói is már lázasan várják a baba érkezését, ezért minden rezdülésre figyelnek. Ennek köszönhetően derült ki, hogy a 27 éves hollandnak kislánya fog születni. Az X-en működő rajongói klub Kelly Piquet 24 órán belül eltűnő Instagram-történetében vette észre az apró részletet: a 36 éves brazil modell írt róla a naplójában, miszerint, „nagyon örülök, hogy egy újabb kislány érkezik hozzánk”.

"I'm so glad to have another girl joining"



girl dad max? 🥹❤️ pic.twitter.com/PqQutkzMHk