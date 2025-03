Max Verstappen ugyanott ért célba a Forma-1-es Kínai Nagydíjon, mint ahonnan elrajtolt. A negyedik helytől a negyedik helyig azonban kalandos útja volt: a rajtnál mindkét Ferrari megelőzte, és sokáig úgy tűnt, a Red Bull tempója nincs meg ahhoz, hogy az előtte haladókkal tartsa a lépést. „A futam első fele elég kemény volt, de kitűztük, hogy a saját tempónkat autózzuk. A sprinten próbáltam a többiek tempóját autózni, de a gumijaim meghaltak” – mondta a pilóta.

A második etapban, a kerékcsere után azonban fordulat állt be a négyszeres világbajnok versenyében. Tempója javult, és Lewis Hamilton ugyan kiállt előle másodjára is kereket cserélni, de Charles Leclerc Ferrariját már a pályán előzte meg. „Hirtelen megjött a tapadás. Jobb volt talán, mint a többieknek, a köridők pedig ígéretesek voltak. Még jó is volt vezetni! Rengeteg elemezni való van, de legalább a második etap ígéretes volt. Remélem, hogy valamit tanulunk ebből Japánra.”

Verstappen címvédőként rosszabbul is állhatna a pontversenyben, hátránya jelenleg nyolc pont Lando Norrisszal szemben, ám a kezdeményezés nem a ő kezében van, ha az autókat nézzük. A holland azonban nem aggódik. „Nagyon nyugodt és pozitív vagyok. Élvezem az életet. Minden egyes alkalommal, amikor autóba ülök, a legjobbamat nyújtom, és semmi másra nem gondolok.”

Maga a csapatfőnök, Christian Horner is megerősítette, hogy Verstappen hozzáállásával nincs baj. „Nagyszerű versenye volt. A bokszba 18 másodperccel Oscar [Piastri, a futamgyőztes – a szerk.] mögött érkezett, de a kockás zászlónál csak 16 másodperc volt a hátránya. Max most is olyan keményen dolgozik, mint mindig” – fogalmazott a brit szakember.