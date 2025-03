Épphogy elrajtolt az Ausztrál Nagydíjjal, a következő hétvégén már folytatódik is a Forma-1 2025-ös szezonja. Ezúttal Kínába látogat a mezőny, ahol megrendezik az év első sprintjét is – ahogyan az előző két idényben, úgy a mostani évadban is hat hétvégét fognak a megszokottól eltérő menetrend szerint lebonyolítani.

A Kínai Nagydíj sprinteseményeire a bajnokság hivatalos gumipartnere, a Pirelli is lázasan készül. Az olasz-kínai gyártó egy új trófeával is előrukkolt, amit a pénteki sprintkvalifikáció győztes fog megkapni. A későbbi – tehát a miami, a belga, az amerikai, a Sao Pauló-i és a katari – sprinthétvégéken is a Pirelli fog gondoskodni a különleges díjakról.

A Pirelli logóján kívül két érdekes elemet is elhelyeztek az egyébként igencsak formabontó serlegen: az egyik egy kicsinyített F1-es gumi, a másik pedig az „500 GP” felirat. Ez utóbbival a Pirelli már egy közelgő jubileumára hangolódik, ugyanis az augusztus végi Holland Nagydíjon fogja teljesíteni az 500. futamát a szériában.

Mindössze egyetlen 60 perces szabadedzés fog a versenyzők rendelkezésére állni a magyar idő szerint péntek reggel 8:30-kor kezdődő sprintidőmérő előtt. Eddig rendszerint a Red Bull négyszeres világbajnoka, Max Verstappen uralta a sprintidőmérőket: a holland a 18 sprintversenyből 9-et kezdhetett az élről.

A sprintpole-trófea mellett más különlegességgel is készül a Pirelli. Az idei hétvégék több mint felén, szám szerint 14 versenyen fog különleges, az adott ország hagyományaiból és kultúrájából inspirálódva szabott sapkákat adni a dobogósoknak. A melbourne-i dobogón így láthattunk zöld sapkákat, amiket ezen a hétvégén – Kína zászlajához igazodva – pirosak követnek majd.