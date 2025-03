Számtalanszor elhangzott már, miért is kifejezetten fontos a csapatok számára a Forma-1-es konstruktőri bajnokság. Az elért helyezésekhez kötik ugyanis a pénzdíjakat, melyet az istállók kapnak, egy-egy pozíció pedig dollármilliókban mérhető különbséget jelent.

A kiosztott pénzmennyiség azonban nem csak az előző év bajnoki eredményein múlik. A kép két extra tényezővel válik teljessé, ahogy arra a The Race is felhívta a figyelmet. Egyfelől figyelembe veszik a csapatok elmúlt tíz éves eredményét, melyért utólag extra tízmillió dollárok is járhatnak a legjobbaknak. Másfelől ott a Ferrari, mint a Forma-1 kezdete óta a sportágban lévő csapat. A maranellóiak ezért történelmi bónuszt kapnak, egészen pontosan 63,3 millió dollárt.

Más ez az összeg meghaladja azt, amit a Sauber kap a közös kalapból, de a Williams pénzétől sem maradnak el túlságosan. A pénzjutalmas lista másik érdekes csapata egyébként a Williams, akik szintén kapnak sikerbónuszt, a The Race kalkulációja szerint 4,2 millió dollárt. Mindez annak köszönhető, hogy 2015-ben még a konstruktőri tabella 3. helyén végeztek.

A számok összesítése után a pénzjutalmak listáját a Ferrari vezeti toronymagasan, míg a McLaren annak ellenére negyedik csupán, hogy tavaly ők lettek a konstruktőri bajnokok. Az alábbi, millió dolláros számokat tartalmazó táblázat adatait érdemes azzal a tudattal is megnézni, hogy a 2025-ös költséglimit 140,4 millió dollár – azaz a négy topcsapatnak már önmagában jövedelmező az F1-es indulás.