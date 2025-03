Sajnos sportágtól függetlenül nem ritka, hogy az online térben a közönség egy része kipécézzen valakit. Több ilyen alkalom volt már a Forma-1-ben is, 2022-ben például indított is a sportág egy Drive It Out nevű kezdeményezést, melyben a különféle gyalázkodások ellen léptek fel.

Az ilyen fellépések sikeressége (ha egyáltalán van) azonban csak ideig-óráig tart. Jól mutatja ezt Alain Prost esete, aki nemrég elárulta, nagyon gondolkozik azon, hogy megszüntesse Instagram-fiókját. Hiába ugyanis a 300 ezres követőtábor, a négyszeres világbajnok életét sokkal inkább megnehezíti a netes jelenlét, ugyanis rendre betámadják őt Ayrton Senna miatt.

A két pilóta rivalizálása meghatározta az 1980-as évek végét és az 1990-es évek elejét. A brazil halála után készülő dokumentumfilmek és visszatekintők segítettek abban, hogy Senna „pártjára” állítsák az embereket, különösen a Netflix által tavaly bemutatott hat részes minisorozatról mondható el ez.

„Ayrton nélkül nem gondolkodhatok, szerencsére vagy sajnos. Minden nap üzeneteket kapok, de tényleg, kivétel nélkül – időről időre pedig vannak gyűlölködők is” – fogalmazott Prost, hozzátéve az Insta-fiók lelövésének ötletét. „A rajongói bázisom java Brazíliából származik, szóval rá vagyok kényszerítve, hogy rá gondoljak. Ezzel a sztorival élek 30 éve, és ez valószínűleg így marad életem végéig.”

„Az élet sok részből áll: a motorsportig vezető útból, a pályafutásomból és a mostani időszakból. Az elmúlt 30 évben rengeteg dolgot csináltam, de erről alig beszélnek” – tette hozzá az egykori csapatfőnök és Renault-tanácsadó.

Azok után, hogy Prost megszólalt, a Nemzetközi Automobil Szövetség elnöke támogatásáról biztosította a négyszeres világbajnokot. „Vele vagyok és elszomorító volt hallani arról, milyen gyűlölettel néz szembe a közösségi médiában” – fogalmazott Mohammed bin Szulajm FIA-elnök, hozzátéve, hogy folytatják a harcot az ilyen jellegű fenyegetés ellen.