A többi kilenc csapattal együtt múlt kedden a Red Bull Racing is megmutatta 2025-ös autójának festését a londoni O2 Arenában rendezett show-n (ahol ki is fújolták a csapatfőnök Christian Hornert, majd az utána a kifutóra lépő Verstappenéket), az alakulat pedig néhány rendert is kiadott a járgányról.

A valódi RB21-est azonban csak ma, a bahreini tesztelés előestéjét mutatta meg a csapat, a kiadott képek ugyanakkor még most sem sokat mutatnak – a fény-árnyék játékkal épp a kasztnit, a részleteket rejtették el.

Kattints a képre, galéria nyílik!

Igaz ugyanakkor, hogy már nem kell sokat várni az igazság pillanatára, a Max Verstappen címvédésére épített modellt ma Bahreinben már pályára is küldik filmezés keretében, a holnap induló háromnapos téli teszten pedig bővel látjuk majd, ahogy a többi 2025-ös versenyautót is.