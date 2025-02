Lewis Hamilton és Brad Pitt 2022-ben kezdett dolgozni egy Forma-1-es játékfilmen, az Apple TV égisze alatt készülő alkotás forgatásai – kisebb megszakítással – 2023 és ’24 során végig zajlottak, még versenyhétvégéken is ott voltak a fiktív Apex GP autói.

A film – melyben Pitt egy már visszavonult, de egy fiatal tehetség (Joshua Pearce – Damson Idris) mentoraként az F1-es visszahívott pilótát (Sonny Hayes) alakít – tavaly nyáron kapta meg 2025. június 25-i bemutatási dátumát, és akkor már egy rövid ízelítőt is láttunk.

Most, bő négy hónappal a premier előtt egy pörgősebb, jóval több versenypályás akciót tartalmazó újabb ízelítőt is kiadtak az egyszerűen „F1” címre hallgató filmhez, íme:

Az F1-et a legutóbb a hatalmas kasszasikernek bizonyult Top Gun: Mavericket is dirigáló Joseph Kosinski rendezte, a már említett Pitt és Idris mellett az ismertebb színészek közül felbukkan benne Javier Bardem és Tobias Mnezies is, de Lewis Hamiltonnak is lesz majd ún. cameója.