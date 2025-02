A magyar Forma-1-es szurkolók abban a kiváltságos helyzetben érezhetik magukat, hogy az országos lefedettségű, közszolgálati sportcsatornán, az M4 Sporton élőben követhetik a versenyhétvégék (szinte) minden egyes eseményét. A közvetítő országok többségében ugyanis nem ez a jellemző: számos országban csak előfizetéses csatornán fogható a világbajnokság.

Csak tovább nyirbálja a lineáris televízióadásban elérhető sportközvetítések arányát streamingszolgáltatások terjedése, ráadásul 2026-tól a Forma-1 is erre a sorsra juthat az Egyesült Államokban. Úgy értesült a New York Times, hogy miután az idei szezon végén lejár a sorozatot 2017 óta közvetítő ESPN szerződése, a Netflix fontolgatja, hogy átvegye a száguldó cirkusz jogait a tengerentúlon.

Az értesülést a Netflix nem kívánta kommentálni.

Ezzel párhuzamosan viszont bejelentették, hogy a Netflix F1-es sorozata, a Drive to Survive március 7-én folytatódik a 2024-es idényt feldolgozó hetedik évaddal.

New season, fresh rivalries.



Formula 1: Drive to Survive returns to Netflix on 7 March 2025 🏁#F1 pic.twitter.com/OCzBtliVsx