Az egykori Red Bull-, Toro Rosso-, Force India- és HRT-pilóta, Vitantonio Liuzzi az elmúlt években a Forma-1-es versenyfelügyelői bizottságokban osztja meg véleményét a versenyzési tapasztalattal nem rendelkező három másik stewarddal.

A 44 éves olasz egy friss megszólalásában arról beszélt, hogy szerinte az elmúlt pár évben eldurvult a versenyzés, Lewis Hamilton és Max Verstappen 2021-es bajnoki küzdelme óta túl sokat, túl veszélyes dolgokat engednek meg maguknak egyes pilóták.

„Én szeretném, ha belemenősen versenyeznének, az jó a show szempontjából, de biztonságosan kellene ezt tenniük, meg kell találni az egyensúlyt. Vékony a határ, de valahol meg kell húzni, mert elbillenhet a dolog” – magyarázta az Inside Line podcastben.

„Úgy gondolom, 2021-ben Hamilton és Verstappen élezte ki a küzdelmet, lenyűgöző idény volt, az elmúlt két évtized egyik legjobbja, ugyanakkor viszont veszélyesebbé is tették az F1-et. Akkor, Monzában sokkal durvább is lehetett volna az incidens, aztán a rá következő évben a Hungaroringen is veszélyes volt a dolog. Nem szeretnénk, hogy a szerencsén múljanak a dolgok. A sportág, az autóban ülő pilóták érdekében a lehető legnagyobb biztonságra törekszünk.”

Liuzzi hozzátette, hogy ő az elmúlt öt évben mindig igyekezett pártatlanul megítélni a helyezeteket, és bár sokszor kellett „nehéz döntést” hoznia, azok hátterét mindig meg is indokolta az érintetteknek, akik szerinte bíznak is benne és a többi versenyfelügyelőben.

„Úgy vélem, fontos, hogy legyen egy volt versenyző a bizottságban, a belső működés szempontjából, de azért is, hogy jobb legyen a megértés a pilótákkal folytatott párbeszédben” – mutatott rá.

A Nemzetközi Automobil Szövetséget (FIA) és annak elnökét számos kritika érte az elmúlt pár évben, sokan – köztük a pilóták is – azt is szeretnék, ha állandó versenyfelügyelők váltanák a most rotációban, önkéntes alapon dolgozókat.

Liuzzi erre azt mondja, hogy konkrétumot ugyan nem tud, de „a jövőben változhat” a felügyelőszervezet álláspontja, szerinte ugyanis az elnök, Mohammed bin Szulajm is figyel a kritikákra, és minden bizonnyal párbeszédet folytat a csapatokkal, valamint a Forma-1 vezetésével.