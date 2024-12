A Forma-1-ben szinte lehetetlen makulátlan idényt teljesíteni, a kihívás pedig egyre nagyobb, ahogy bővül a naptár – érdekes módon mégis a sportág történetének eddigi leghosszabb, 24 fordulós évében sikerült ez valakinek első ízben.

Az alpine-os Pierre Gasly az F1 eddig 75 szezonja során az első versenyző, aki mindenféle töréskár – saját vagy másnak okozott – nélkül fejezte be az évet.

Szép rekord, bár a 28 éves versenyző inkább a hajrában hozott eredményeinek, az évet siralmasan kezdő, végül a konstruktőri bajnokság 6. helyén záró Alpine fejlődésének örült leginkább a szezonzáró Abu-dzabi Nagydíj után.

„Nagyon örülök, mert igen hosszú idény volt ez” – mondta a vasárnapi 7. helyével a csapat bajnoki eredményét bebetonozó pilóta.

„Abu-Dzabira egyetlen célunk volt: bebiztosítani a konstruktőri 6. helyet. Ezt teljesítettük is. Emellett persze ott volt nekem az egyéniben a csatám a Nicóval [Hülkenberg, Haas], egy pont volt közöttünk, szóval az lehetett a 10., aki a másik előtt végez, és ezt is sikerült hoznom. Az egész idényben elkerültem a baleseteket, így ez is kipipálva!”

„Nagyon jó látni, hogyan fejlődött az autó, mutatja, mennyi munkát fektetett ebbe az egész csapat. Még mindig elég messze vagyunk az élmezőnytől, de örülök, hogy amit a gyárban találunk, az mindig működik a pályán. Nagyon mélyről indultunk, de folyamatosan azt mondogattam, hogy nem az számít, hol kezdünk, hanem az, hol fogunk végezni, hogy kiismerjük az autót, hogy jó képek kapjunk 2025-re” – folytatta Gasly.

„Azt hiszem, még sosem volt olyan erős az Alpine, mint az utóbbi néhány futamon. Ez izgalommal tölt el a jövő év tekintetében, de legalábbis egy kicsit nyugodtabb leszek a télen, mert tudom, hogy jön még fejlődés, a csapat a jó irányba tart” – magyarázta a francia.