A mclarenes Lando Norris nyerte a 2024-es Forma-1-es Abu-dzabi Nagydíjat a két Ferrari, Carlos Sainz és Charles Leclerc előtt. Norris végig kezében tartotta a futamot, így hiába tett meg mindent mögötte a két vörös autó, valamint hiába ütközött a másik McLarennel Oscar Piastri, valamint a Red Bull hollandja, Max Verstappen, a papaja csapat lett 2024 konstruktőri bajnoka.

Az 58 körös, villanyfényben rendezett futamot a 16. helyről kezdő Lewis Hamilton kivételével mindenki közepes abroncsokon kezdte – a Mercedes britje a kemények mellett tette le a voksát.

A rajt közel sem volt problémamentes: egy pilóta a rajtrácson ragadt, de el tudott jönni, az első kanyarban pedig Max Verstappen (Red Bull) forgatta ki Oscar Piastrit (McLaren). Sergio Perez az első kör közepén forgott meg a másik Red Bull-lal, a mexikói a harmadik szektorban le is állt. Virtuális biztonsági autó lépett életbe a második körben, a pilóta ezzel kiesett.

Stewards hand Verstappen a 10-second penalty for that contact at Turn 1 at the start 👀#AbuDhabiGP pic.twitter.com/yACly3d4Qg — Formula 1 (@F1) December 8, 2024

A rajt nagy nyertese a Ferrari volt: Carlos Sainz feljött a második helyre Lando Norris McLarenje mögé, Charles Leclerc pedig a 19. helyről kezdve már a 8. volt a 3. körre fordulva. A pontszerzők között Sainz mögött Pierre Gasly (Alpine), George Russell (Mercedes), Nico Hülkenberg (Haas), Fernando Alonso (Aston Martin), Kevin Magnussen (Haas), Leclerc, Lance Stroll (Aston Martin), Verstappen volt a sorrend. Hamilton a 12. helyig kapaszkodott fel.

A VSC-s restartnál Piastri torpedózta meg Franco Colapinto Williamsét a 18-19. helyét, az argentin ettől defektet kapott. Mindkét autónak látogatást kellett tennie a bokszban, miközben megindultak a különféle vizsgálatok.

Verstappen a rajtbaleset miatt tíz másodperces büntetést kapott, míg Valtteri Bottas Perez kiforgatásáért kapott szintén egy tízest. Közben Leclerc és Verstappen is elkezdett előrelépkedni, előbbi a 7. körben a 7. helyre jött fel Hülkenberg megelőzésével, utóbbi pedig már a 8. helyen állt a 9. körben. Az élen Norris 2-3 másodperc közötti előnnyel őrizte a vezetést Sainz előtt.

LAP 1/58



Perez goes spinning at Turn 6 and is out of the race ❌



⚠️ VIRTUAL SAFETY CAR ⚠️#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/gWwGMBeuDx — Formula 1 (@F1) December 8, 2024

Piastri számára sem maradt el a büntetés, a Colapinto-öklelés 10 másodpercet ért.

REWIND TO LAP 1 ⏪



Piastri hits the back of Colapinto's Williams 👀



Stewards have looked at this and given the Aussie a 10-second penalty #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/RaKY487dPr — Formula 1 (@F1) December 8, 2024

Leclerc a 10. körben Alonsót is letudta, ezzel a hatodik volt már a monacói, a 12. körben pedig Hülkenberg megelőzésével az ötödik. Hamilton ugyanebben a körben ért be a pontszerzők közé, még úgy is, hogy állítása szerint nem volt tempója. Verstappen is haladt, a hetedik volt Alonso megelőzése után.

A kerékcserék már a 13. kör körül megsűrűsödtek, a közepes gumikat többen is a vártnál hamarabb leváltották. Az erős pontszerző helyen állók közül Hülkenberg és Alonso is megkezdte a bokszmunkát a 14. körben, így számítani lehetett az élmenők érkezésére is. Gasly a 15. körben döntött a csere mellett, azonban a kemény gumisok idejei nem voltak túl versenyképesek a Ferrari megfigyelése szerint.

Norris és Sainz között az élen bő 4 másodpercre nőtt a hézag a kerékcserékig, Russell a harmadik helyre előrelépve további 10 másodpercre volt tőlük. A Mercedesnél gyorsabb volt az érkező Ferrariban Leclerc, a csata azonban nem akart összejönni, a monacói megrekedt a brit mögött. Időközben Csou Kuan-jü (Kick Sauber) 5 másodperces büntetést kapott rossz rajt miatt.

Leclerc nem várt sokat Russell mögé szorulva, a 21. körben kemény gumikra váltott a Ferrari-versenyző. A pilóta a 8. helyre, nem túl sűrű forgalomba tért vissza a mezőnybe. Russell nem reagált a lépésre, a pályán maradt.

LAP 21/58



Leclerc pits from P4. On goes some fresh rubber and he's back out on track in P8#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/MECGxyLxXx — Formula 1 (@F1) December 8, 2024

Leclerc a 24. körre letisztázta az előtte lévő forgalmat, és hatodik helyen állt – első volt a már kereket cserélők között. Akik a pályán előtte haladtak, ők sem voltak sokáig adósak a kerékcserékkel: a 26. körben Sainz, a 27. körben Norris és Russell is letudta a kötelezőt. Norris és Russell között két másodperc alá csökkent a különbség, Russell pedig Leclerc mögé tért vissza a pályára.

Liam Lawson (RB/VCARB) kerékcseréjét meg kellett ismételni, elsőre ugyanis nem jól tették fel a bal első gumit az autóra. Az új-zélandi szerencséjére nem esett le egy kör alatt a gumi a helyéről, de a stewardok vizsgálatot indítottak az eset miatt.

A 28. körben megfogyatkozott a mezőny Colapinto kiállásával. Akcióból a futam második felére is jutott, Bottas torpedózta meg egy féktávon Magnussent. A finn járt rosszabbul: a bokszba még visszatért, de a futóműve kitört, így ő is kiesett – ráadásul utólag megszórták egy 10 másodperces büntetéssel. Magnussennek is kereket kellett cserélnie – a rosszból legalább kihozta a legjobbat, és lágy gumikon megfutotta a leggyorsabb kört.

LAP 31/58



Huge lock up for Bottas who then runs into the side of Magnussen and sends the Dane spinning 😵#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/1yBTluhQlK — Formula 1 (@F1) December 8, 2024

Már a második kerékcsere-hullámot is elkezdték azok, akik az elsőt hamar indították, azonban Hamilton tartotta magát a kemény gumikon a harmadik helyen. Előtte Norris és Sainz között maradt az állandó két másodperces hézag, mögötte azonban érkezett friss abroncsokon Leclerc és Russell. Pontszerző helyen haladt Gasly, Hülkenberg, Alonso, a bokszban büntetését letöltő Verstappen, valamint Alexander Albon (Williams). Piastri a büntetés letöltése – és második gumicseréje után – a 15. volt.

Hamilton végül a 35. körben adta be a derekát, és a 7. helyről kezdhette a hajráját közepes abroncsokon – előtte mindenki keményekkel autózott. Verstappen próbált Hamiltonra zárkózni – Alonsót meg is előzte, és feljött a nyolcadik helyre, de a hétszeres bajnok gyorsabb volt a négyszeresnél.

Az élen Norris, Sainz, Leclerc volt az első hármas sorrendje. Egy Norris-Sainz helycsere ekkor a Ferrari konstruktőri bajnoki címét jelentette volna, azonban leheletnyivel a brit volt gyorsabb – előnyét a 38. körre már 3,5 másodpercre növelte.

Norris a 40. kör környékén rákapcsolt és elkezdett egyéni legjobb köröket futni, közel egy másodperccel gyorsabbakat, mint Sainz. A McLarennél elgondolkoztak azon, képes lenne-e egy esetleges kiállás esetén frissebb, lágyabb gumikkal megelőzni Sainzot. Az élen álló előnye öt másodpercre nőtt néhány kör alatt. Eközben hátulról Hamilton is tört előre, a 43. körben már az ötödik volt a brit. Russell lehetett volna a következő ellenfél a pályán, de tőle messze volt a versenyző.

Verstappen a 46. körben Gasly megelőzésével nagyjából elérte a lehetséges maximumot futamában, a 6. helyet. Hátrébb Piastri kis híján összetörte a McLarent: turbulens levegőben autózva egy kanyarban beszitált alatta az autó, miközben a pontszerző helyekre igyekezett felkapaszkodni.

Az utolsó körökbe lépve egyre inkább tűnt el minden reménye a Ferrarinak a konstruktőri meccsben. Norris előnye volt elérte a 6 másodpercet is, a maranellóiak pedig látszólag már azon gondolkoztak, hogy Sainzot kihozzák friss lágy gumikra. Ezzel nem feltétlen a McLaren beugratása volt a céljuk, a spanyol ugyanis defektre panaszkodott. Nem jött jól a Ferrarinak az sem, hogy Piastri is visszaért a pontszerző zónába Albon kárára.

Sainz tempója az utolsó körökre bezuhant, így nem volt kérdés, hogy Norris a győzelemmel bebiztosítja a McLaren konstruktőri címét – az elsőt 1998 óta. A spanyolnak egy második helyre futotta ferraris búcsúversenyén, Leclerc pedig a 19. helyről lépett előre a dobogó legalsó fokáig.

Mögöttük a két Mercedes között volt még egy összecsapás a leintésig: Hamilton az utolsó körben körbeautózta Russellt, így a 16. helyről ő is szép előrelépést produkált a 4. helyig. A többi pontot sorrendben Verstappen, Gasly, Hülkenberg, Alonso és Piastri vitte el. A kockás zászlót Lawson már nem látta meg, autóját a pálya szélén leparkolta az utolsó körben.

LAP 57/58



Hamilton is in range of Russell 🎯



A reminder that they are equal on a total of 685 points as Mercedes' team mates #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/JWwgWS2nUp — Formula 1 (@F1) December 8, 2024

A bajnokság végeredménye:

Verstappen – 437 p – VILÁGBAJNOK

Norris – 374 p

Leclerc – 356 p

Piastri – 292 p

Sainz – 290 p

Russell – 245 p

McLaren – 666 p – VILÁGBAJNOK

Ferrari – 652 p

Red Bull – 589 p

Mercedes – 468 p

Aston Martin – 94 p

Alpine – 65 p

A Forma-1 2024-es szezonja ezzel véget ért, de a friss híreket tovább olvashatjátok nálunk!