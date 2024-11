A Forma-1-es Katari Nagydíj csütörtöki sajtónapján pilótabejelentést tett a Mercedes:

Mick Schumacher távozik tőlük a 2024-es év végén.

A német pilóta az istálló tartalékversenyzője volt, és az elmúlt időszakban már lehetett arról hallani, hogy ebben a szerepkörben sem lesz szükség a két év F1-es tapasztalattal rendelkező pilótára.

A Mercedes köszönőlevelében azt írják, Schumacher értékes visszajelzésekkel szolgált nekik mind a szimulátorban, mind azokon a versenypályás éles teszteken, melyeken részt vett az elmúlt két évben.

„Kétségtelen, hogy tapasztaltabb versenyzővé tettek, mert jobban megértettem a mérnöki oldalt” – fogalmazott Schumacher a bejelentés kapcsán. „Nehéz azonban csak nézni ezeket az autókat, és nem beülni a cockpitbe. Szeretnék száz százalékban a versenyzésre fókuszálni, teljesen elkötelezni magam a motorsport sportolói oldalán. Végső soron egy pilóta versenyezni szeretne, ez az, amit szeret az ember” – tette hozzá.

Schumachernek erre minden esélye megvan, csak az F1-en kívül: idén a WEC-sorozatban az Alpine csapatát erősítette, a fudzsi 6 órás futamon pedig dobogóra is állhatott, és jövőre is a csapat része lesz. Arról, hogy ki töltheti be a német helyét a Mercedesnél, itt írtunk.