Helyi idő szerint 18.30-kor, 16 fokos levegő- és aszfalthőmérséklet mellett indult a Las Vegas-i Forma-1-es nagydíj a szériába tavaly visszatért helyszínen.

Az évente csak egyszer használt utcai pályán igen rossz tapadásra panaszkodtak a versenyzők, a VCARB-os Liam Lawson egyenesen azt mondta a rádión, hogy olyan, mintha vizes lenne az aszfalt.

The Strip is lit and we are ready for our first track action 🤩

FP1 is next 🔜#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/QygZ04L2Ry

— Formula 1 (@F1) November 22, 2024