Az F1-ben szokatlanul hidegben – 11 Celsius-fokos levegő-, 13 fokos aszfalthőmérséklet –, helyi idő szerint csütörtök éjszaka 22 órakor kezdődött a Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíj második szabadedzése.

Az edzés első szakaszában, a közepes gumikon Lewis Hamilton állt az élen, majd előbb a mclarenes Lando Norris, utána saját csapattársa, George Russell tudott még gyorsabb lenni.

Bit chilly out there tonight 🥶 #F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/Ep6X0jKqrg

A körülmények miatt a pálya tapadása még mindig nagyon gyenge volt, mások mellett például Max Verstappen is járt bukótérben.

20 perc telt el, amikor a williamses Franco Colapinto megkezdte a lágy gumis időmérős szimulációkat, miközben csapattársa, Alex Albon a garázsban rostokolt, az autóján az üzemanyagrendszert szerelték.

We’re just past the halfway mark of FP2, George sits in P1, and Lewis in P3 pic.twitter.com/Ee8HvHriIk

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 22, 2024