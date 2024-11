A nézőkön kívül az F1 szereplőinek, a szakértőknek és a szaksajtónak is igazi meglepetést jelentett a Williamsnél az eső-kelő Logan Sargeant helyére beültetett Franco Colapinto.

A grove-i csapat akadémiájához tartozó argentin versenyző az Olasz Nagydíjon mutatkozott be egy 12. hellyel, második hétvégéjén, Bakuban már pontot szerzett, Austinban újra a top 10-ben zárt, de akárhol és akármikor is vezetett, akár többszörös bajnokok ellen is harcosan, belemenősen vezetett, csapattársát, a sokkal rutinosabb Alexander Albont is elhomályosította.

A 21 éves pilóta igazi F1-lázat indított hazájában, de ahogy a Sauo Pauló-i Nagydíjon látni lehetett, a teljes Latin-Amerikát is maga mögé állította néhány hét alatt, így versenyzői potenciálja mellett komoly marketingértékkel is bírhat.

Mivel a Williamsnél Albon hosszú távú szerződéssel rendelkezik, 2025-re pedig a Ferraritól átigazoló Carlos Sainz lesz a másik versenyző, Colapinto számára homályos a folytatás, de az is egyértelmű, hogy sokan felfigyeltek rá.

Többek között a Red Bull is, ahogy egyelőre nyitott kérdés, ki lesz Max Verstappen jövő évi csapattársa, megtartják-e az amúgy szerződéssel rendelkező Sergio Perezt, esetleg a VCARB-tól emelik fel Liam Lawsont vagy Cunoda Jukit, és ha igen, kivel pótolhatják valamelyiküket.

Az energiaital-gyártó pilótaprogramját igazgató Helmut Marko, valamint a Red Bull Racing csapatfőnöke, Christian Horner is utalt már rá, hogy érdeklődnek Colapinto iránt, a megszerzése azonban nem biztosan nem lesz könnyű, hiszen az argentin fiatal értéke a hype-nak köszönhetően megnőtt, a Williams pedig már jóval korábban lekötötte őt.

A holland RacingNews365 értesülése szerint a Williams főnöke, James Volwes ennek megfelelően is „árazta be” Colapintót, állítólag 20 millió dollárt (7,5 milliárd Ft) kénének az ifjonc kivásárlásáért.

A tranzakciót megolajozhatja, hogy folyamatosan sorakoznak fel Colapinto mögé az argentin/latin-amerikai szponzorok, nem mellesleg a korábban a világ leggazdagabb embereként jegyzett mexikói milliárdos, Carlos Slim, aki eddig Perez támogatójaként volt jelen a Red Bullnál, de a Claro mobilos márkájához kapcsolódóan már most is reklámarcként alkalmazza a pilótát Argentínában.

Markentinges szempontból elcserélhető-e Perez Colapintóra, érdemes-e az ifjoncnak a beállni a Red Bullhoz – különösen, ha csak a kisebbik csapatról van szó –, megéri-e egyáltalán az energiaital-gyártónak ennyit fizetni valakiért, amikor saját neveltjei is vannak? Kíváncsian várhatjuk a válaszokat, melyekre valószínűleg a szezon vége előtt meg is kapunk.

