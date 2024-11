A brit sajtóban az elmúlt hetekben komoly támadások érték Max Verstappent, aki korábban már többször szóvá tette, hogy úgy érzi, rossz ország szerepel az útlevelében.

Az interlagosi győzelmével Verstappen csattanós választ adott minden kritikára, ami úgy tűnik, a brit sajtó képviselőit is megviselte. A verseny utáni csoportos sajtóbeszélgetésen Verstappen nem nagyon látott brit újságírókat a teremben, amit könyörtelenül szóvá is tett.

"I have a quick question! I dont see any British press. They had to run to the airport? Or they didn't know where the press conference is?"



