A brazil F1-es hétvégén a pilótapiaccal kapcsolatos hírek uralják a közbeszédet. A legtöbb figyelmet a Red Bull kapja, akik Franco Colapintót próbálhatják meg leigazolni, de mellettük ott van még a Kick Sauber is, akik továbbra sem fixálták 2025-ös pilótafelállásukat.

Jelen állás szerint a helyre a legnagyobb eséllyel Gabriel Bortoleto pályázik. A brazil pilótát már szeptemberben is esélyesként nevezték meg Nico Hülkenberg jövő évi csapattársaként, annak ellenére, hogy McLaren-alkalmazásban áll. A Forma-2-es versenyző kapcsán azonban akkor, illetve most, a Sao Pauló-i Nagydíj hétvégéjén is elmondták a wokingiak, részükről zöld utat kap a pilóta. „A McLaren nem gátolja meg Gabrielt, hogy az F1-ben vezethessen. A tárgyalások folyamatosak, meglátjuk, milyen forgatókönyv valósul meg” – árulta el Andrea Stella csapatfőnök.

Bortoleto neve mellett persze továbbra sem lehet leírni a Sauber jelenlegi pilótáját, Valtteri Bottast sem, aki a gyenge autóból az elmúlt hétvégéken rendre többet kihoz, mint ami látszólag benne van, különösen egy körön. Az esélyesek között említhetjük némileg meglepő módon Kevin Magnussent is: a dán leigazolásával 2025-ben is összeállhatna a Haas pilótapárosa. Az ő neve opcióként azért jelenhetett meg több forrás szerint, mert ismert a teljesítménye, amivel jobb napjain nincs is gond. Sokat nyomhat a latba viszonylag olcsó ára is, ami azért jöhet jól, mert az Audi-tulaj Volkswagen komoly anyagi nehézségekkel küzd, gyárakat kell bezárniuk és dolgozóik akár 10 százalékát is elküldeniük.