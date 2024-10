A Forma-1-es csapatok a mezőny negyedét lecserélték a Mexikóvárosi Nagydíj első szabadedzésére, öt csapatnál is ifjoncok köröztek. Köztük volt Andrea Kimi Antonelli is a Mercedesnél.

A csapat jövő évre már bejelentett pilótája Monzában, az olasz hétvégén gyorsan a falban találta magát, így Mexikóban ennek fényében állt a rendelkezésre álló 60 perchez. „Határozottan jobb volt, sokkal nyugodtabban vezettem. Nem akartam kockázatot vállalni, csak egy tiszta edzést végigvinni, néhány kört futni és kicsit jobban megérteni az autót, a gumikat” – fogalmazott az olasz.

„Persze éreztem, hogy nem vagyok a határon” – mesélte, hozzátéve, hogy még a lágy gumik felpakolását követően sem hajtotta ki a lelket Lewis Hamilton autójából. „Próbáltam a magabiztosságomat körről körre építeni. Először voltam ezen a pályán, úgyhogy próbáltam annyit tanulni, amennyit csak lehet.”

Habár most különösen odafigyelt, Antonelli edzése így sem volt problémamentes. Egy alkalommal ugyanis egy alkatrészen is áthajtott, ami miatt megsérült a padlólemeze. „Őszintén szólva nem láttam. Kár érte” – mondta. Igaz, hogy még így is jobban járt, mint George Russell, aki komolyan összetörte a Mercedesét pénteken.