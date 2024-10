Valószínűleg hamar elfelejtené a Mercedes a Forma-1-es Amerikai Nagydíj időmérőjén történteket. A problémák ott kezdődtek, hogy Lewis Hamilton csak a 19. lett a kvalifikáción, míg George Russell a Q3 végén törte meg autóját.

A hétszeres világbajnok érthető módon nem volt jókedvű a történteket követően, de legalább egyértelmű válasza volt arra, miért is lett ő a második leglassabb a mezőnyben. „A sprint felvezető körén valamilyen hiba ütötte fel a fejét az első felfüggesztésnél. A sprintfutamon végig meg is volt, az egyensúly megtalálását meg is nehezítette. Változtattunk valamennyit, hogy a jó irányba toljuk el a dolgokat, de az autó rémálom volt” – mondta Hamilton.

A brit szerint benne van a pakliban, hogy vasárnap – ha Liam Lawson büntetésével még előre is léphet a 18. helyre a rajtrácson – a bokszból vág neki a futamnak. Ebben az esetben a komplett autóbeállítást megváltoztathatja a Mercedes, nem beszélve az erőforrás cseréjéről.

George Russell ugyan összetörte versenygépének jobb oldalát, de nála aligha lehet arra számítani, hogy emiatt a Mercedes beáldozza hatodik rajthelyét. „Nagyon jó körön voltam a 12-es kanyarig, 4,5 tizeddel javítottam volna. Ekkor elvesztettem egy kicsit az irányítást, és sok időt veszítettem” – tekintett vissza utolsó próbálkozására a brit.

„Míg így is talán egy tizeddel gyorsabb voltam az előző körömnél, és az utolsó előtti kanyarba hajtottam. Beforduláskor az autó elindult, ami meglepett. Talán túlságosan is nyomtam” – okolta magát Russell, hozzátéve, hogy csalódott a történtek miatt.

A versenyzőnek fájó lehet, hogy új fejlesztésű alkatrészeket tört össze. Ebből a szempontból szerencsésnek mondható Hamilton betlizése: a csapattárs a helyszínen tartózkodó F1-es szakíró, Adam Cooper szerint fel is ajánlott Russellnek néhány új elemet.