Ahogy közelítünk a Forma-1-es szezon vége felé, egyre gyakoribbá válnak a rajtbüntetések. Ez annak köszönhető, hogy a pilóták kifogynak az szabadon felhasználható erőforráselemekből, és újakat kell befogniuk, ami már hátrasorolással jár.

Az Amerikai Nagydíj is tartogat ilyen büntetéseket. Liam Lawson esetében például már az őszi szünetben kiderült, hogy komplett új erőforrásrendszert kap majd. Ezt a szabadedzésen meg is erősítették hivatalosan is. Így az RB (VCARB) visszatérője eredményétől függetlenül az utolsó helyről rajtol majd.

A büntetett versenyzők névsora a sprintidőmérőt követően is bővült. Csou Kuan-jü Kick Sauberjében az akkumulátort cserélte ki a csapat. Ebből kettőt lehet használni egy szezon során legálisan, a harmadik beszerelése 10, a negyedik és minden további egység használata 5-5 rajthelyes hátrasorolásba kerül.

A kínai versenyzőre utóbbi vonatkozik. Csou a negyedik energiatárolót kezdi használni, így biztosan öt hellyel hátrébb kerül, mint a magyar idő szerint szombat éjfélkor kezdődő időmérőn elért eredménye. Egy azonban biztos: a 19. helynél rosszabb nem lehet a rajtpozíciója a fixen utolsó Lawson miatt.