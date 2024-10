Helyi idő szerint péntek délután, napos időben, 28 Celsius-fokos levegő- és 35 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét az idei negyedik sprintidőmérő a 2024-es Forma-1-es Amerikai Nagydíjon. Az egyetlen austini szabadedzésen a Ferrarik valamelyest kiemelkedtek a mezőnyből, de a Red Bullt és a McLarent sem lehetett leírni.

A 12 perces SQ1 elején nagy volt a sietség, ami nem csoda, hisz húsz autóval a pályán nemigen fér bele senkinek sem hiba. A szabályok értelmében minden autóra a közepes abroncsok kerültek fel, az első kört pedig rögtön Max Verstappen futotta a Red Bull-lal. A holland nem volt a leggyorsabb, olyan nevek előzték meg rögtön, mint Kevin Magnussen (Haas) vagy épp Cunoda Juki (RB/VCARB).

Verstappen továbbjutása persze nem forgott veszélyben, egy kivétellel a többi topcsapat versenyzőjével egyetemben megugrotta az első akadályt. Éledeztek a Mercedesek is a küszködős szabadedzés után a közepes gumikon, nekik sem volt gondjuk a kiesés elkerülésével.

Az élmenők közül a negatív meglepetést Oscar Piastri szolgáltatta a McLarennel. Első mért köre nem volt elég jó a továbbjutásra, míg a másodikat elvették tőle pályaelhagyás miatt. Az ausztrál mellett elköszöntünk még Esteban Ocontól (Alpine), a két Kick Saubertől, valamint Alexander Albontól, aki látványos piruettet írt le a Williamsével.

A 10 perces SQ2-ben már nem volt akkora a sietség de többen ezúttal is úgy döntöttek, a korai percekben megkezdik a körözést. Továbbra is csak a közepes gumikat nyúzhatta a mezőny, melyeken a Ferrari és a Mercedes gyorsabbnak tűnt a McLaren állva maradt pilótájánál, Lando Norrisnál. Utóbbi számára rossz hír lehetett, hogy Verstappen is a gyorsabbak közé tartozott az ekkor látottak alapján.

A szakasz vége igazi tűzijátékot hozott, mivel öten (a két Aston Martin, a két RB/VCARB és Pierre Gasly – Alpine) ekkor futották csak egyetlen SQ2-es mért körüket. Teljesítményüknek – egészen pontosan Cunodáénak – köszönhetően újabb főszereplőtől köszönhettünk el a Red Bull-os Sergio Perez személyében. A többi pilóta, aki egyszer próbálkozott, szintén búcsúzott.

A 8 perces SQ3 nagy váltást hozott, hiszen előkerültek a lágy Pirellik. A kérdés az volt, hogy a szabadedzést és az első két sprintidőmérős szakaszt nyerő Ferrarit elkaphatja-e valaki.

A két Mercedes, valamint a Williamsszel ezúttal is brillírozó és a legjobb tízbe jutó Franco Colapinto voltak az egyedüliek, akik a szakasz elején pályára hajtottak. Lewis Hamilton és George Russell felállítottak egy-egy szintidőt, Colapintónál azonban ez elmaradt egy megforgás miatt. Utóbbi Hamiltont is megzavarta, derült ki a visszajátszásból.

Colapinto doesn't hold back but spins off the track



A great effort to get into SQ3 by the Williams driver 👏#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/0KLBCHgiEl