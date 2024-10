A Red Bull hollandja, Max Verstappen nyerte a 2024-es Forma-1-es Amerikai Nagydíj sprintjét a ferraris Carlos Sainz és a mclarenes Lando Norris előtt. Parázs csatákat hozott a száz kilométeres száguldás, melyben az élmezőny is bőven érintett volt.

A 19 körös sprintre 19-en álltak a rajtrácsra, Alexander Albon ugyanis a bokszutcából indult a Williamsszel a parc fermében végzett módosítások miatt. A megmérettetésre mindenki a közepes gumikat választotta, és szinte minden pilóta tett már a pénteki nap során néhány kilométert az abroncsaiba – csak a sor végéről rajtoltak olyanok, akik vadiúj Pirellikkel indultak.

A rajtot az élről induló Verstappen jól kapta el, mögé azonban feljött a negyedik helyről Norris, miután George Russell (Mercedes) a két Ferrarit blokkolta. Russell és a ferraris Charles Leclerc az első körben oda-vissza előzgette egymást, végül maradt a brit előrébb, a meccsből a mögöttük érkező Carlos Sainz (Ferrari) nem tudott profitálni.

A Ferrari versenyzői belharcba keveredtek a második körtől kezdve, kis híján össze is ütköztek a harmadik kör elején. Meccsüknek köszönhetően Russell meg is lógott tőlük kicsit, és Lewis Hamilton (Mercedes) is közeledett rájuk. Sainz nem akarta annyiban hagyni a dolgot, folyamatosan gyepálta csapattársát.

Öt kör után Verstappen már kényelmes, egy másodperc feletti előnnyel vezetett Norris előtt, akire azonban ragadt Russell. A Mercedes egyértelműen gyorsabbnak tűnt, és támadta is a McLarent. Közben Sainz tartósabban is átvette Leclerc-től a negyedik helyet, a csapattársak egy alkalommal össze is értek.

Azzal, hogy Verstappen mögött páros csaták alakultak ki, nemigen volt félnivalója a győzelmet illetően. Hamilton volt az még a pontszerző helyen, aki nyugiban autózhatott, a 7-9. helyen ugyanis Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg (Haas) és Cunoda Juki (RB/VCARB) is helyet cserélgettek időnként. A hátulról feljövő Sergio Perez (Red Bull) és Oscar Piastri (McLaren) eleinte nem voltak tényezők a sprinten. Utóbbi később sem lett az, mivel öt másodperces büntetést kapott, mert leterelte a pályáról az alpine-os Pierre Gasly-t.

Norris a 9. kör magasságában elkezdett javulni, leszakította maga mögül Russellt. A Ferrarik utol is érték a britet, sőt, Sainz el is ment ebben a körben Russell mellett, félig-meddig leterelve riválisát a pályáról. Red Bull, McLaren, Ferrari, Mercedes volt ekkor a legjobb négyben a csapatok sorrendje. Egy körrel később Leclerc lemásolta Sainz manőverét, Russell ekkor arra panaszkodott, hogy a bal első gumijait megsütötte.

A futam kétharmadánál már kezdett egyértelműen körvonalazódni, hogy ez Verstappen sprintje lehet: két másodperc fölött volt már az előnye Norris előtt. A 3-4. helyen a Ferrarik is tartották Verstappen és Norris tempóját, sőt, a 17. körtől kezdve Sainz már be-benézett DRS-nyitási távolságon belülre egykori csapattársa mögött.

Az utolsó körben aztán nagyot hibázott Norris: az első kanyarban csúnyán elfékezte magát, így Sainz elment mellette. A leintésig a spanyol már megőrizte a második helyet, Norris pedig majdnem lecsúszott a dobogóról is, ugyanis kis híján Leclerc is elment mellette.

Verstappen ezt legfeljebb a tükörben vagy a visszajátszások során látta, a holland az idei negyedik sprintet is megnyerte. A két Mercedes végül az 5-6. helyen zárt Russell, Hamilton sorrendben, a maradék pontokat pedig a Haas zsebelte be Magnussennel és Hülkenberggel.

A pontversenyek állása a sprintet követően:

Verstappen – 339 p Norris – 285 p Leclerc – 250 p Piastri – 237 p Sainz – 197 p Hamilton – 177 p

McLaren – 522 p Red Bull – 483 p Ferrari – 453 p Mercedes – 336 p Aston Martin – 86 p Haas – 34 p

A 2024-es Forma-1-es Amerikai Nagydíj hétvégéje az időmérővel folytatódik magyar idő szerint szombatról vasárnapra virradóra éjfélkor, a nagydíj vasárnap 21 órakor kezdődik.