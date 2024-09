A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöke, Mohammed bin Szulajm néhány nappal a Szingapúri Nagydíj előtt a Motorsport.comnak adott interjújában arról beszélt, hogy határozott szándéka, hogy a Forma-1-es közvetítésekben visszaszorítsa a káromkodásokat, a csúnya beszédet.

Az elnök akkor azt említette, hogy egyeztet az F1 vezetésével a közvetítések szerkesztéséről, ám Szingapúrban már a pilótákkal, még pontosabban a címvédő Max Verstappennel statuáltak példát, amiért a hétvége csütörtöki sajtónapján a káromkodás témáját fejtegetve újra használt egy csúnya szót, melyet Bakuban a verseny hevében mondott az autójáról.

A hollandot a versenyfelügyelők megbüntették, egynapos közérdekű munkát szabtak ki rá. Verstappen ezt követően tüntetett, a hivatalos FIA-s médiaeseményeken a lehető legkevesebbet mondta, ám a paddockban szívesen nyilatkozott az újságíróknak, azt is elmondta, hogy az ilyen jellegű korlátozások, „hülyeségek“ miatt is dönthet úgy, hogy nem sokáig marad az F1-ben, inkább kiszáll a sportágból.

A Red Bull motorsportfőnöke a német Motorsport-Totalnak azóta megerősítette, hogy a pilóta nem a levegőbe beszélt, tényleg elüldözhetik az F1-ből az ilyenekkel.

„Maxot komolyan kell venni. Nagy dolgokat ért már el, de az is fontos számára, hogy élvezze is a sportot. Ő az az alkat, hogy egyszer csak azt mondja, oké, ennyi volt, ha ez egyre nyűgösebbé válik számára. Komolyan gondolta, amit mondott, de azért remélem, hogy a mostani helyzet miatt még nem fog visszavonulni“ – magyarázta az osztrák.

A szakember hozzátett, hogy szerinte egyébként is visszatetsző a csúnya beszéd elleni friss kampány, miközben az F1 mai szárnyalásához a Drive to Survive széria nyers pillanatai, különösképp a volt Haas-főnök Günther Steiner igen színes mondatai is hozzájárultak:

„Nem igazán érthető, kettős mérce van. Ráadásul Max nem is konkrét személyről mondott valamit. Az autóról, egy élettelen tárgyról beszélt szabadosan. Rendben, egy délutáni sajtótájékoztatón, ha már ilyen szigorúan veszik, majd másképp kell viselkedni, de ez az egész igazán túlzás.“

Verstappen büntetését a pilótatársak is érthetetlennek, túlzásnak tartották, elszólásokból tudni, hogy közös csetszobájukban alaposan kitárgyalták már a kérdést, „szakszervezetük“, a GPDA pedig hivatalosan is szeretné átbeszélni a kérdést az F1 és az FIA képviselőivel a három hét múlva következő Amerikai Nagydíjon, Austinban.