Nincs jó éve a Red Bullnak: a tavaly a Forma-1 történetének legfölényesebb bajnoki győzelmeit arató csapat versenyképessége hanyatlik, közben pedig az eddigi sikerek kovácsai is sorra távoznak.

A közelmúltban hivatalossá vált, hogy a sztártervező, Adrian Newey 2025 tavaszától már – résztulajdonosként is – az Aston Martint erősíti, ráadásul a mérnökzseninél is régebben, egynesen a 2005-ös kezdetektől a Red Bull Racinget erősítő mindenes „szürke eminenciás”, Jonathan Wheatley a Sauber/leendő Audi csapatfőnökeként folytatja. (Utóbbi esetén a veszteség súlyát jól szemlélteti, hogy féltucatnyi szakember veszi át az eddigi feladatköreit.)

Most itt a legújabb hasonló hír: ha nem annyira ismert és fontos csapattag, mint a fentiek, de újabb, kiemelt poszton dolgozó szakember távozik majd a főstratéga Will Courtenay személyében, ráadásul a Red Bullt idén a konstruktőri versenyben valószínűleg legyőző McLarenhez, ahol a sportigazgatói pozícióban folytatja az F1-es pályafutását. Cortenay már a jaguaros időkben is a Milton Keynes-i alakulat tagja volt, jelenlegi beosztásában 14 éve dolgozik a Red Bullnál.

A csapat hivatalosan nem erősítette meg a távozást, de a McLaren versenyfőnöke, Andrea Stella már közölte a hírt: „Will tapasztalata, szakmai tudása és az autósport iránti szenvedélye ideális jelöltté teszi őt a sportigazgatói munkára. A csapat a fejlődése kulcsfontosságú szakaszába lép, meggyőződésünk, hogy ő is kiváló tagja lesz a már most is erős vezetői gárdának.”

Bár a Red Bull jelenlegi álláspontja szerint Courtenay kitölti náluk a 2026-ig szóló szerződését, valószínű, hogy a színfalak mögötti egyeztetéseket, alkukat követően előbb távozhat majd.