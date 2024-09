Ahogy a McLaren egyre versenyképesebb lett, miközben a Red Bull dominanciája pedig eltűnt, úgy szaporodtak a wokingiak vezérigazgatója, Zak Brown és RB-csapatfőnök Christian Horner közti szóbeli csörték.

A két fejes a pályán történtek, de az F1 más kérdései kapcsán is be-beszólogatott, üzent a másiknak , sokan pedig nagy pénzt mertek volna tenni arra, hogy a vasárnapi Szingapúri Nagydíjat követően jöhet egy újabb „ütésváltás”, amiért a kisebbik Red Bull-csapat – valószínűleg búcsúzó – pilótája, Daniel Ricciardo a verseny hajrájában megsegítette Max Verstappent és a Red Bullt azzal, hogy a leggyorsabb kör megfutásával elvette az azért járó pluszpontot a bajnoki kihívó Lando Norristól.

Nos, nem így történt: a McLaren versenyfőnöke, Andrea Stella ugyan jelezte nemtetszését, ám Brown ezúttal nemhogy balhét nem csinált, egyenesen „békét kötött” Hornerrel.

A dolgot maga a McLaren-vezér közölte az X-en: „A hazafelé tartó repülőúton beállt a béke az F1-ben (hol a Netflix, amikor kellenének?!), – de a pályán folytatódik a küzdelem. Micsoda nagyszerű sport!” – írta az amerikai a kettejük összeborulós fotójához.

Peace in F1 has been restored on flight home (where’s Netflix when you need them!) – but the battle will continue on track. What an awesome sport! pic.twitter.com/LBnr3jtkee

— Zak Brown (@ZBrownCEO) September 23, 2024