A mclarenes Lando Norris nyerte a 2024-es Forma-1-es Szingapúri Nagydíjat a Red Bull hollandja, Max Verstappen, valamint a csapattárs Oscar Piastri előtt. Az utcai futamon Norris durván a mezőny fölé nőtt, csak Verstappennél fél perccel volt gyorsabb a versenytávon. Idén nem került elő ezen a pályán a biztonsági autó, először ennek a nagydíjnak a történetében.

A 62 körös futam alatt a hétvége legmelegebb és legpárásabb körülményei uralkodtak, a levegő 31, a pálya 37 Celsius-fokos volt a rajt környékén. Minden gumiból került fel az autókra: a többség a közepeseket választotta, de a harmadik helyről rajtoló Lewis Hamilton Mercedesére (és Daniel Ricciardo RB-jére) lágyakat raktak. Keményeket négyen (Kevin Magnussen – Haas, Lance Stroll – Aston Martin, valamint a két Kick Sauber-versenyző) választottak.

A rajtnál a pole-ból induló mclarenes Lando Norris rácáfolt az elindulásaival kapcsolatos sztereotípiára: megőrizte a vezetést a Red Bull hollandja, Max Verstappen előtt. Hamilton maradt a harmadik, ahogy a csapattárs George Russell is a negyedik. Nico Hülkenberg előrelépett egyet a Haas-szal ideiglenesen, de a mclarenes Oscar Piastri gyorsan visszaelőzte. A Ferrarik nem kezdtek jól: Charles Leclerc egy helyet előrelépve nyolcadikként fordult a kör végén, Carlos Sainz azonban két helyet visszacsúszott a 12. pozícióba. Sergio Perez a másik Red Bullban három helyet javított, így a tizedik volt Franco Colapinto (Williams) mögött. A legjobb tízben Fernando Alonso megőrizte hetedik helyét az Aston Martinnal.

A gumieltérés ellenére Norris és Verstappen gyorsabbak voltak Hamiltonnál, a britnek inkább a csapattársát kellett figyelnie a tükörben. Az élen Norris hamar kiautózott kb. 1,5 másodperces előnyt, Verstappen nem tolta le őt az útról.

Hamilton később sem kapcsolt rá, ő tartotta fel gyakorlatilag a teljes élmezőnyt. Ezzel Norris és Verstappen hamar tisztes előnyhöz jutott, a többiek pedig vonatoztak az első körben kialakult sorrend szerint.

Norris a 9. kör körül rákapcsolt, csapata kérte is tőle, hogy autózzon ki Verstappennel szemben kb. 5 másodperc előnyt. A mezőnyben több helyen is elkezdtek fészkelődni a pilóták és előzési helyzeteket kiautózni. Verstappen egyedül maradt a második helyen, Hamilton eddigre már másodpercekkel leszakadt tőle. Perez Colapintót támadta a 9-10. helyen, de előttük a Hülkenberg, Alonso, Leclerc csata is formálódott. Előzni persze nem volt könnyű Szingapúrban.

A kerékcseréket Ricciardo kezdte, a 11. körben közepesekre váltották lágy abroncsait. Norris eddigre már bőven ki is autózta az öt másodperces előnyt, melyet aztán tovább is növelt. A topcsapatok közül Sainz kezdte a kerékcseréket a 14. körben, a spanyol a pályán nem tudta átlépni a 11. helyen haladó Cunodát. Alexander Albon elé tért vissza, akinek Williamse lelassult a 16. körben – fel is adta a futamot a kör végén a thai pilóta, vélhetően hűtési gondok miatt az első infók szerint.

Albon hits trouble and retires! ❌ pic.twitter.com/rsG5dceP8Q — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) September 22, 2024

Ricciardón, Sainzon és a már kieső Albonon kívül nemigen akartak a többiek kereket cserélni. A nagy hullámot Hamilton sem tudta elindítani a 18. körben, mikor a lágyak után keményeket rakatott fel a 350. futamán részt vevő brit. A keményekkel nem volt elégedett a hétszeres világbajnok, de többen is panaszkodtak a Pirelli fehér oldalfalú abroncsaira.

Előzésből nemigen lehetett sokat látni, csak Sainz és Hamilton lépkedett előre gumielőnyüknek köszönhetően. Valódi csatában helycsere nem történt. Norris közben űrtempót autózott mindenkihez képest, a 25. körben 19 másodperccel vezetett Verstappen és 31-gyel Russell előtt, akit utolért Piastri, de előzni ő sem tudott.

A kerékcserék sora ténylegesen csak a 26. körben indult be Alonso révén, akit épp a kiállás előtt előzött meg Leclerc. A spanyol eldöntötte a dominót: a következő körökben tényleg kezdtek a pilóták a bokszba szivárogni. Az élmezőnyből Russell kezdte a cseréket, ő is keményeket kapott a közepeseket követően. Hamilton elé tért vissza a pályára, akinek volt egy elmért előzési kísérlete Cunoda Jukival (RB/VCARB) szemben.

Leclerc folytatta az előzgetést, elment Hülkenberg mellett is végre. Piastri egyébként nem reagált körökig a korábban kiálló Russellre, miközben Perez például cserélt.

Verstappen a 30. körben hajtott ki kereket cserélni, 22-23 másodperccel Norris mögül. A futamot vezető brit arra panaszkodott ekkor, hogy megsérülhetett az első szárnya, és valamelyest le is lassult – konkrétan majdnem a falba rohant a pilóta. A 31. körben a szerelők a kerékcseréje során személyesen is meggyőződtek, hogy egy „pici baj” ugyan van a McLarennel, de nincs semmi komoly gond. Előnye akkor volt, hogy az élre tért vissza.

⏪ Rewind to the moment Norris damaged his front wing brushing the barriers after locking up on the entry to Turn 14 #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/XaTlbuXiTw — Formula 1 (@F1) September 22, 2024

Piastri, valamint Leclerc a féltávnál is tovább húzták kerékcsere nélkül. Náluk már az is felmerülhetett, hogy a közepesek után ne kemény, hanem lágy gumikat rakassanak fel. Leclerc-nek nem csak ezen kellett gondolkoznia, hanem védekezésre is kényszerült Russell ellen. Végül a 37. körben kapott friss gumikat, kemények kerültek a Ferrarira.

Piastri 39. körben megejtett cseréje után – az ausztrál szintén keményeket kapott – helyreállt a világ rendje a bokszmunkát illetően. Norris 23 másodperccel vezetett Verstappen előtt, akit további 14 másodperccel lemaradva követett Russell. Hamilton a negyedik volt 4 másodperccel csapattársa mögött, mögé érkezett a csere után Piastri. Sainz a hatodik volt korai cseréjével, Alonso a hetedik, Leclerc pedig a nyolcadik. Hülkenberg és Perez voltak még pontszerző helyen ekkor.

Piastri nem sokáig várakozott, 21 körrel frissebb abroncsain gyorsan átlépte Hamiltont a 4. helyért a 40. körben. Egy körrel később Leclerc is megelőzte Alonsót a 7-8. helyen, a 43.-ban pedig Sainz is elengedte a monacóit, így a hatodik volt.

LAP 41/62



Piastri on fresh rubber after finally pitting is past Hamilton and now hunting down a podium 💪#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/KS4UaDrxBh — Formula 1 (@F1) September 22, 2024

Az akciókért felelős másik pilóta továbbra is Piastri volt, a 45. körben Russellt is utolérte az ausztrál. A McLaren-pilóta az első adandó alkalommal előzött is, és feljött a harmadik helyre. Adott lehetett a következő feladat: 17 kör alatt ledolgozni Verstappen 18 másodperces előnyét, és esetleg előzni is egyet.

Habár a futam ezen a ponton leült, azért a koncentrációja nem apadhatott a pilótáknak. Norris erre figyelmeztette is magát azzal, hogy egy alkalommal a falat is megérintette 25 másodperces előnyben, de Russell is beszámolt a maga részéről egy ilyen esetről. Kevin Magnussen is hasonlóan járt, de a Haas nem úszta meg defekt nélkül a találkozót.

LAP 48/62



Norris has brushed the barriers again! 💥



That's exactly where Russell's race came to an end last year 😵



No damage done it seems and the McLaren driver continues on his way#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/lVBf1X4w6u — Formula 1 (@F1) September 22, 2024

LAP 51/62



Magnussen has a left rear puncture, after presumably contact with a wall, and is limping back to the pits #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/u5euxnhAkg — Formula 1 (@F1) September 22, 2024

Leclerc az 51. körben folytatta az előzések sorát, Hamilton megelőzésével már az ötödik volt. Volt sansza arra is, hogy elkapja Russellt a leintésig hátralévő tíz körben – Piastrinak azonban önerőből a harmadik hely volt a maximum.

Az utolsó körök viszonylagos nyugalomban teltek, leszámítva a 4-5. helyet. Leclerc az utolsó öt körre érte be Russellt, előzésig azonban már nem jutott el a monacói. Magnussent a leintés előtti körökben visszagurították a bokszba, Ricciardót pedig kihívták kerékcserére – lágy gumik kerültek a Red Bull-testvércsapat autójára.

Norris végül a fél perces előnyéből elengedett 9-et, de így is 21 másodperccel Verstappen előtt beérve nyert Szingapúrban. A dobogót Piastri tette teljessé Russell és Leclerc előtt. Hamilton lett a hatodik, Sainz a hetedik, Alonso, Hülkenberg és Perez pedig körhátrányban beérve osztoztak a maradék pontszerző helyeken.

Ricciardo végül elcsaklizta a leggyorsabb kört, így a bónuszpont sem lett Norrisé, csak hét pontot faragott így a brit bajnoki hátrányából. A bónuszpontot Ricciardo nem kapta meg, mert utolsóként végzett.

A bajnokság állása:

Verstappen – 331 p

Norris – 279 p

Leclerc – 245 p

Piastri – 237 p

Sainz – 190 p

Hamilton – 174 p

McLaren – 516 p

Red Bull – 475 p

Ferrari – 441 p

Mercedes – 329 p

Aston Martin – 86 p

RB – 34 p

A világbajnokság négy hét múlva az Amerikai Nagydíjjal folytatódik.