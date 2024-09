Villanyfényben, 29 Celsius-fokos levegő- és 32 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét a Forma-1-es Szingapúri Nagydíj időmérő edzése. A harmadik szabadedzésen erődemonstrációt tartott Lando Norris, a McLaren britje kiemelkedően gyors volt, így őt lehetett a pole-pozíció fő esélyesének nevezni.

A brit már a Q1-ben megmutatta, hogy a világosban tartott szabadedzést követően, a naplemente után is számolni kell vele. Igaz, Charles Leclerc is megmutatta a Ferrarival, hogy a maranellóiaknál is van tartalék. A monacói az utolsó szabadedzésen még küszködött, de a szintén villanyfényes második edzésen uralta a mezőnyt Norrisszal egyetemben.

A Ferrarik és McLarenek tehát vitték a prímet már rögtön az időmérő elején, és csatlakozott hozzájuk Max Verstappen is a Red Bull-lal. Nekik nem volt veszélyben továbbjutásuk, de Mercedes-pilótáknak és Sergio Pereznek (Red Bull) sem – náluk érezhető volt, hogy lépéshátrányban vannak.

Az első szakasz végén a folyamatosan gumizódó pályán még sokat lehetett javítani. Nem jutott tovább végül Daniel Ricciardo (RB/VCARB), Lance Stroll (Aston Martin), Pierre Gasly (Alpine) és a két Kick Sauber.

A Q2-ben a Red Bull korán pályára küldte versenyzőit, ám nem sült el jól az ötlet. Perez gyengén kezdett, Verstappen körét pedig elvették, miután az utolsó kanyarban kisodródott a pályáról. A holland mellett Norris is csúszkált, de a britnek ez is belefért, így is első volt az első próbálkozásokat követően Leclerc, Oscar Piastri (McLaren) és némileg meglepő módon Nico Hülkenberg (Haas) előtt.

Sharp intake of breath 😰



Massive save from Verstappen in the final corner 😵#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/EwLZQEJGv1 — Formula 1 (@F1) September 21, 2024

A Mercedesek későbbre hagyták első köreiket. Habár George Russell panaszkodott a tapadás hiányára, így is 1. és 3. helyre ugrottak Lewis Hamiltonnal, először megvillanva a hétvégén.

Verstappen az első rontott próbálkozását követően teljesen egyedül, nem az utolsó percekre halasztva futott olyan kört, amivel első helyre állt. Továbbjutását ezzel ő is bebiztosította – ez a feladat nem sikerült a csapattárs Pereznek, aki csak 13. lett. A mexikóit mindkét Williams megelőzte, velük együtt Kevin Magnussen (Haas) és Esteban Ocon (Alpine) is búcsúzott. A szakaszt végül Piastri húzta be.

A Q3 kezdetére felsorakozott a mezőny a bokszutca végén, minden versenyző korán be szeretett volna biztosítani egy biztonsági kört. Jól tette, aki előre ment, mivel 8 perccel a leintés előtt Carlos Sainz pörgött a falba a Ferrarival. Verstappen, Piastri és Hülkenberg még átértek a célvonalon, de a holland körét megint elvették – ezúttal a dupla sárga zászló miatt, amit a baleset helyén lengettek. A spanyol egyébként épp saját körét kezdte volna, amikor kigyorsításon elvesztette a kontrollt.

Az időmérőt az autómentés és a bukótér helyreállításáig piros zászlóval megszakítottak. Sokaknak nem volt köre, de mivel idő sem volt két próbálkozásra, mindenki csak egyszer próbálkozott a hátralévő időben. Az események az utolsó négy percre maradtak.

A mezőnyből először a McLarenek értek körbe, majd Leclerc, később pedig a Mercedesek és Verstappen. Norris pályarekorddal zárt, nála nem volt gyorsabb senki. Verstappen két tizeddel volt lassabb a britnél, ez a második helyre volt elég, a 3-4. helyre pedig a Mercedesek értek oda Hamilton, Russell sorrendben.

Piastri a másik McLarennel ötödik lett, megelőzve Hülkenberget. A Haas németje önerőből is gyorsabb lett volna Leclerc Ferrarijánál, de a monacói gyors körét elvették pályaelhagyás miatt. Ezzel csak a 9. rajthely az övé Fernando Alonso (Aston Martin) és Cunoda Juki (RB/VCARB) mögött.

A 2024-es Forma-1-es Szingapúri Nagydíj magyar idő szerint vasárnap 14 órakor kezdődik.