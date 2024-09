Lezajlott a harmadik szabadedzés a 2024-es Forma-1-es Szingapúri Nagydíjon. A 60 perces gyakorláson Lando Norris volt a leggyorsabb, kiemelkedett a McLaren britje a mezőnyből.

Maga az edzés nem volt túl mérvadó abból a szempontból, hogy a körülmények eltértek az időmérőn tapasztalhatóaktól. Még világosban kezdődött ugyanis a gyakorlás, 30 Celsius-fokos levegő- és 37 fokos aszfalthőmérséklet mellett. Ezzel együtt azonban jól jött a gyakorlás a mezőnynek, még ha nem is vetette bele magát a mezőny nagy lendülettel a munkába.

Pár perccel a bokszutca nyitását követően az Aston Martinok csaptak zajt rövid időre, de náluk látványosabb volt egy másik zöld jelenség megérkezése a pályára. A varánusz elő is csalta a piros zászlót, de pár perc fogócska után folytatódhatott a körözés.

A bő háromnegyed órányi hátralévő időben már aktívabb üzemmódba kapcsolt a mezőny. A körökből és a rádiózásból az látszott, hogy a Red Bullnak sikerült előrelépnie péntekhez képest, de a mclarenes Oscar Piastri is jobban érezte magát autójában.

Féltávnál Alexander Albon vétett egy buta hibát: lekoccolta Williamsével az egyik falat belső íven. Az autó azonnal defektet kapott, de a felnin kívül komolyabban nem sérült semmi.

Cutting it a bit too fine! Front left wheel rim damage at the top of the pic after @alex_albon scraped the wall in FP3: pic.twitter.com/o83rDBKmI0