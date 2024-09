Oscar Piastri nyerte a 2024-es Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíjat a ferraris Charles Leclerc és a mercedeses George Russell előtt. A győzelemre esélyes lehetett volna Sergio Perez is a Red Bull-lal, illetve kis szerencsével akár Carlos Sainz is a Ferrarival, ám utóbbi páros az utolsó előtti körben a dobogóért csatázva ütközött.

Az 51 körös futam alatt a hétvége legmelegebb körülményei uralkodtak, a bakui levegő 27, a pálya 46 Celsius-fokos volt a rajt környékén. Közepes és kemény gumik kerültek fel a pilóták autóira az induláshoz, a tartósabb keveréket hatan (Alexander Albon – Williams, Daniel Ricciardo – RB/VCARB, Lando Norris – McLaren, Csou Kuan-jü – Kick Sauber és a két Alpine) választották.

A rajtnál rámenősek voltak a Red Bull versenyzői: Sergio Perez a negyedikről a harmadikra, Max Verstappen a hatodikról az ötödikre lépett előre. A pole-ból rajtoló Charles Leclerc maradt az élen a Ferrarival Oscar Piastri McLarenje előtt, Carlos Sainz pedig negyedik volt az első kör végén a másik Ferrarival. Hátul Lando Norris három helyet javított a McLarennel – egyet azért, mert Lance Stroll (Aston Martin) defektet kapott, miután összeért Cunoda Jukival (RB/VCARB).

Leclerc nem szakította le Piastrit és a többieket túlságosan az első körökben, nagyobb különbség a 10-11. helyen volt csak a harmadik körben. Eddigre Norris már idáig előretört, így üres térben autózhatta saját tempóját, öt másodperccel Oliver Bearman (Haas) mögött. A bokszból induló Hamilton ekkor még a sűrűjében, a 16. helyen küzdött a pozíciókért.

Piastri az ötödik körtől kezdve komoly nyomást helyezett Leclerc-re, ketten együtt el is tudtak lógni 2 másodpercre Pereztől és a többiektől. Perez mögött Sainz, Verstappen és George Russell (Mercedes) követték egymást, leginkább épp a brit autózott támadó szellemben. A többi pontszerző helyen Fernando Alonso (Aston Martin), a Williamsekben Franco Colapinto és Alexander Albon, valamint Bearman autóztak, de érkezett mögéjük nagy lendülettel Norris. Hamilton a futam első köreiben ugyan hátul haladt, de elért egy mérföldkövet: teljesítette 100 ezredik versenykilométerét a Forma-1-ben.

Norris a 8. körben lépett be a pontszerző zónába Bearman megelőzésével, de ekkorra már egy kiállásnyi hátránya volt Leclerc-rel szemben. A monacói ellépett még Piastritól is 2,5 másodperccel, és Perez is elkezdett közeledni a McLarenre. El is gondolkoztak a wokingiak a B-terven taktikájukat illetően.

LAP 8/51



Into the points! 📈



Norris dispatches Ollie Bearman's Haas to move into P10 and set off after the Williams pair.

Bearman a 10. körben elengedte maga mellett a csapattárs Nico Hülkenberget a 11-12. helyen. Az élen nem változtak a pozíciók, de a trend folytatódott: Leclerc távolodott, Piastrira pedig megérkezett Perez.

A kerékcserék a 11. körben kezdődtek Colapinto kiállásával. Kemény gumikra váltott az argentin, viszonylag üres térbe visszatérve. Példáját rövidesen Alonso is követte, aki így megtartotta helyezését a Williams-versenyző előtt. Az élmezőny a 13. körben lendült akcióba: Verstappen és Russell egyszerre váltottak kemény gumikra. A Mercedes egy körben letudta két versenyzőjénél a gumicserét, mivel a hátul autózó Hamilton is abroncsot váltott. Verstappenék forgalomba tértek vissza, így nemigen volt kérdés, hogy a következő körben Perez a saját cseréje után maradt elől.

Sainz maradt a pályán, ő nem állt be a sorba, a Ferrari „maradt az A-terven”. Piastri sem döntött a kiállás mellett: helyette Norris blokkolta a pályán a közvetlenül mögötte jövő mexikóit, mentve ezzel a 16. körben végül tényleg cserélő ausztrál irháját. A bokszkiállás után Piastri így megőrizte pozícióját Perez előtt. Vezetett ekkor a két Ferrari, Albon pedig a harmadik volt a Williamsszel – természetesen ők még nem kaptak friss gumikat.

A 16. körbe Cunoda feladta a versenyt, a rajtnál megsérült oldaldobozával eddig húzta a japán.

Leclerc a 17. körben az élről állt ki friss gumikért, és 6 másodperc fölötti előnye gyakorlatilag lenullázódott. A pályán második volt, de közvetlenül mögötte jött Albon, Piastri és Perez. A moancóinak persze nem volt gondja, csak nagyon óvatosan autózott, óvva gumijait.

A 18. körben Sainz is letudta bokszutcai adósságát, így Leclerc ismét vezetett Piastri, és Perez előtt – utóbbi beszorult kis időre Albon mögé, így a mclarenes lélegzetvételnyi szünethez jutott a csatában. Norris az ötödik volt ekkor még mindig, de nem cserélte le még a kemény gumikat. Sainz a hatodik helyen folytatta a versenyt Verstappen és Russell előtt, a pontszerző helyeken Alonso és a még nem cserélő Pierre Gasly (Alpine) haladtak.

Leclerc a 20. körben elvesztette a vezetést: Piastri váratlanul bevetődött mellé a célegyenes végén és átvette a McLaren-pilóta a vezetést. Csatájuk Pereznek kedvezett, így az első hármas egy másodpercen belül autózott egymáshoz képest.

Az éllovasok láthatóan nagyon nyomták, Piastri próbált távolodni, de nem szakadt le Leclerc és Perez. Albon magányosan haladt negyedikként, mögötte azonban Sainz átlépte a még szintén nem cserélő Norrist. Verstappen is erre készült a 23. körben.

Egy körrel később Sainz már Albon előtt volt, Verstappen pedig Norris ellen küzdött nagyot. A brit komoly védekezést mutatott be a Red Bull ellen, célja láthatóan a blokkolás volt. A hollandon fokozódott is a nyomás, egy kanyart levágott az üldözés közben.

LAP 24/51



Norris is getting his elbows out against Verstappen! 😱



The McLaren is still yet to pit but is defending P6 like it's for a win!



"My brakes are not working." Verstappen tells Red Bull 📻

Az élen megmerevedtek a frontvonalak, Perez egy picit le is szakadt Piastri és Leclerc mögött. Norris és Verstappen csatájában azonban Albon is tényezővé vált, a thai pilóta szélárnyéka jól jött a mclarenesnek. Verstappen mögé lassan meg is érkezett Russell is.

Leclerc a következő körökben többször is közel tudott kerülni Piastrihoz, védekezésre is kényszerítette a első helyen állót. A másik csatából a 32. körben kihozták Albont a bokszba új közepes gumikért, Russell pedig bebújt Verstappen mellé, de az előzés végül nem jött össze. Egy körrel később az élen újabb komoly pengeváltás volt, helycsere nélkül. Ez elég volt ahhoz, hogy Perez ismét visszajöjjön a csatába, különösebb energiabefektetés nélkül.

Azzal, hogy Albon eltűnt Norris elől, a brit rákapcsolt és ellépett Verstappentől. A Red Bull-lal küszködő holland így szabad prédává vált, Russell el is ment mellette a 6. helyért.

LAP 34/51



Russell gets a move done on Verstappen!



It's full send from the Mercedes into T1, as Norris continues to escape up the road ahead!

Miközben az élen Piastri, Leclerc és Perez bíbelődtek egymással, lassan Sainz is közeledett hozzájuk. A 37. körben Norris még mindig nem járt a bokszban, egyedüliként az élmezőnyből. Egy kör múlva ő is letudta kerékcseréjét, és 15 másodperccel Verstappen mögé, a 7. helyre tért vissza. Célja egyértelmű volt: a hátralévő körökben, puhább és frissebb gumikon elkapni Verstappent.

Leclerc a 40. kör környékén úgy látta, Piastri kezd jobban küszködni autójával. Ehhez képest a monacói nem tudott mit kezdeni a McLarennel. Perez mellett Sainz is megérkezett a buliba a 47. körben, miközben Stroll kiállt fékhiba miatt.

Leclerc a 47. körben nagyot hibázott, így Piastri ellépett, és Perezt kellett figyelnie a visszapillantóban a ferrarisnak. A monacóinak állítása szerint teljesen elkoptak eddigre a hátsó abroncsai. A 49. körben Verstappent játszi könnyedséggel levadászta Norris, tovább szűkítve ezzel a bajnoki lemaradását.

Az utolsó előtti körben Perez majdnem megelőzte Leclerc-t, de a monacói agresszíven védekezve maradt a második. Sainz ennek köszönhetően bejött a mexikói elé, azonban a következő egyenesben egymás mellett haladva ütköztek. Kiesett a 3. és a 4. helyezett, és virtuális biztonsági autóval ért véget a bakui futam.

LAP 50/51



WOW.



Leclerc defends from Perez, which allows Sainz past, and then the Ferrari and Red Bull collide into the barriers on the run down to Turn 3!

VSC deployed 🟡



VSC deployed 🟡#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/u8GzV3ONPA — Formula 1 (@F1) September 15, 2024

Oscar Piastri ezzel második F1-es győzelmét aratta Leclerc és a dobogóra így felálló Russell előtt. Norris negyedik lett Verstappen előtt, Alonso hatodikként zárt. Mindkét Williams pontot szerzett így, Albon a 7., Colapinto a 8. lett. Hamilton a kieséseknek köszönhetően 9. lett, Bearman pedig a Haas-nak szerzett egy pontot 10. helyével.

A McLaren átvette a vezetést a konstruktőri összetettben.

A bajnokság állása:

Verstappen – 313 p

Norris – 254 p

Leclerc – 235 p

Piastri – 222 p

Sainz – 184 p

Hamilton – 166 p

McLaren – 476 p

Red Bull – 456 p

Ferrari – 425 p

Mercedes – 309 p

Aston Martin – 82 p

RB – 34 p

A világbajnokság egy hét múlva a Szingapúri Nagydíjjal folytatódik.