Kissé felhős időben, 27 Celsius-fokos levegő- és 37 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét a Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíj időmérő edzése Bakuban. A harmadik szabadedzésen Mercedes-elsőség született, de a Ferrari és a McLaren is erősnek tűnt.

Már a Q1 kezdete előtt sorban állás volt a bokszutca végén, mindenki igyekezett korán kihajtani a pályára. A két Mercedesre a többiekkel ellentétben nem lágy, hanem közepes keverékű abroncsok kerültek. George Russell és Lewis Hamilton egy nagyon lassú, a gumit csak megdolgozó mért kör után visszagurultak csapatukhoz lágy abroncsokért.

A Mercedesek továbbjutása a különös taktika ellenére sem volt veszélyben, legalábbis önerőből. Kiemelkedően jól ment Franco Colapinto a Williamsszel, egy ideig még harmadik is volt az argentin versenyző. A szakasz végén, a hirtelen sokat javuló pályán azonban jöttek a jó köridők és a káosz: először Esteban Ocon koppintotta oda az Alpine bal hátulját a falnak, így defektet kapott. Ez majdnem Max Verstappennek tett keresztbe, aki gyors körén szintén falazott, de megúszta következmények nélkül és továbbjutott.

Nem úgy Lando Norris, aki a pálya kulcsfontosságú kigyorsítását, a hosszú célegyenes-kombináció elejét rontotta el, ráadásul egy sárga zászlós jelzés is megzavarhatta. Ezzel búcsúzott az egyik McLaren a már említett Ocon-féle Alpine, a két Kick Sauber és Daniel Ricciardo (RB/VCARB) társaságában.

A Q2-ben többen is használt lágy gumikkal futottak először egy biztonsági kört, mielőtt előszedtek egy újabb szett friss Pirellit. A Red Bullok átvették a kezdeményezést Max Verstappennel és Sergio Perezzel, de ők friss gumikon voltak a mclarenes Oscar Piastrival egyetemben. Életre kapott erre a szakaszra a Williams mellett a Haas is, nagyon úgy tűnt, hogy a topcsapatok mögötti három kiadó helyért köztük lehet nagy csapat a Q3-ba jutásért.

Végül mindkét Haas lecsúszott a továbbjutásról, ugyanis a Williamsek mellett Fernando Alonso (Aston Martin) tudott továbbjutó időt autózni. Oliver Bearman azonban így is 11. lett, megelőzve csapattársát, Nico Hülkenberget. A Williamsnél is érdekes felállás volt, mert Colapinto masszívan elverte Albont a Q2-ben.

A Haas autóin kívül kiesett még Cunoda Juki (RB/VCARB), Pierre Gasly (Alpine) és Lance Stroll (Aston Martin).

A Q3-as első felfutások után a két Ferrari vezetett Charles Leclerc, Carlos Sainz sorrendben. Piastri volt a harmadik, de ő használt gumikon kapott két tizedet a monacóitól. Russell volt a negyedik ekkor Perez és a körén hibázó Verstappen előtt. Hamilton csak a hetedik volt, míg Albon és Colapinto használt gumikkal futottak 8-9. időket, Alonsót előzve.

A szakasz vége furcsán alakult: Albon autójában benne maradt egy légbefúvó, így azt ki kellett valahogy emelni a helyéről. Nagy nehezen megoldotta, de az időveszteség miatt nem ért fel és nem javíthatott. A többiek azonban javítottak.

