Ugyan a Belga Nagydíj után úgy tűnt, a hónapok óta küszködő Sergio Perez a nyári szünet után már nem is vezet a Red Bullnál, a mexikói pilótát végül megtartották, továbbra is javulást remélnek tőle, ám a Holland Nagydíj hétvégéjén egy kis nehezítést jelent majd számára, hogy nem a szokásos versenymérnöke lesz a bokszutcafalon.

Perez állandó mérnöke, Hugh Bird nem utazott el Zandvoortba, ugyanis bármikor megszülethet a gyermeke, őt most a pilóta teljesítményért felelős mérnöke, Richard Wood helyettesíti.

Míg a mexikói már most tudja, kivel dolgozik péntektől, a jövőre már a Ferrarinál vezető Lewis Hamiltonnak egyelőre fogalma sincs, ki lesz a legközelebbi munkatársa, miután a korábbi pletykáknak megfelelően a héten bejelentették, hogy mercedeses versenymérnöke, Peter Bonnington marad a csapatnál, sőt, előléptetik, ő lesz az alakulat vezető versenymérnök. Az angol sajnálja, hogy megszakad a példátlanul eredményes munkakapcsolat, de nem neheztel Bonóra:

„Hogy reméltem-e, hogy ő is jön a Ferrarihoz? Én nagyon szerettem volna vele folytatni, nagyszerű a viszonyunk. Szeretem, szinte a testvérem, de így is nagyon örülök [az előléptetésének]. Számomra az a legfontosabb, hogy mindenki azt tegye, ami számára a legjobb. Úgy érzem, ő nem az a típus, aki fogja magát, és költözik. Ez őt és a partnerét is érintené, szóval azt kellett tennie, ami számukra a legjobb” – idézte a Motorsport.com.

„Tudtam, hogy valószínűtlen, hogy velem jön, mert ez nagyon drasztikus váltás lenne. De örülök, hogy a csapatnál elismerik, feljebb ép a pályáján, még tovább fejlődhet. És így is örökre családtagként tekintünk majd egymásra. Megbeszéltük a dolgot, és innen csak arra koncentrálunk, hogy a lehető legszebb eredményekkel zárjuk a közös munkát.”

A hétszeres bajnok egyelőre nem tudja, a Ferrarinál ki lesz a versenymérnöke, sőt, januárig nem is kezdheti meg a közös munkát – tudja, hogy nem lesz könnyű az átállás: „Ez nehéz. Nehéz helyzet, de valószínűleg mindenki ugyanígy van ezzel, amikor csapatot vált. Nagyon sűrű lesz a jövő év eleje.”

„A fő, hogy olyan valaki legyen, akivel jól kijövünk, akivel könnyen lehet jó viszonyt, bizalmat építeni. Tanulási folyamat lesz, de azért hamar kiderül majd, hogy működik-e a kapcsolat vagy sem, a lényeg a kommunikáció lesz.”

Bár Bonnington marad a Mercedesnél, mások esetleg követhetik Hamiltont a Ferrarihoz – az angolt erről is megkérdezték.

„Én nem tudok róla. A Ferrarinál van néhány ember, akivel dolgoztam már korábban. Van, aki régen a csapatomhoz tartozott, Fred Vasseurön kívül őt ismerem leginkább” – mondta.