Lewis Hamiltont 2013-as mercedeses bemutatkozása óta Peter Bonnington – „Bono”, ahogy a rádiózásból ismerjük – segíti versenymérnökként, a partnerség 84 futamgyőzelmet, hat egyéni bajnoki címet hozott.

Úgy tűnik azonban, hogy a sportág történetének legsikeresebb pilóta-mérnök párosa elválik: ahogy köztudott, Hamilton 2025-től a Ferrarinál folytatja, és bár nem egy eddigi mercedeses dolgozó is Maranellóba megy, Bonnington nem lesz közöttük.

Az olasz Formu1a.uno arról ír, hogy a hétszeres világbajnok ugyan folyamatosan győzködte a 49 éves mérnököt, ám az úgy döntött, marad a Mercedesnél.

Az oldal értesülése szerint nem a ferraris lehetőséggel volt gondja Bonningtonnak, sokkal inkább arról van szó, hogy Toto Wolff protezsáltja, a Hamilton utódjaként kinézett ifjonc, Andrea Kimi Antonelli olyan meggyőzően szerelt az F1-es tesztjein, hogy a szakember szeretne majd vele dolgozni a Mercedesnél.

A jelenleg a Forma-2-ben a Premánál vezető olasz egyébként 25-én, azaz jövő vasárnap tölti be a 18-at, a szükséges pontjai is megvannak, így hamarosan minden külön felmentés, kérelem nélkül is jogosult lesz Forma-1-es versenyengedélyre, ún. szuperlicencre, ezért nem lenne meglepő, ha az újrainduló szezonban a mercedeses kötődésű Williamsnél az amerikai Logan Sargeant helyén tanulhatná a csúcskategóriát, mielőtt a nagycsapathoz kerül 2025-re.