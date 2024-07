Nyilvánvaló, hogy a riválisok utolérték, sőt, meg is előzték a Red Bullt, a Belga Nagydíjon a címvédő csapat a Mercedesszel és részben a McLarennel szemben is alulmaradt, Max Verstappen az eredeti győztes George Russell kizárása után is csak a 4. lett, míg Sergio Perez, hiába indult a 2. helyről, csak a 7. pozíciót örökölte meg.

A Red Bull előnye egyre csak olvad a csapatok bajnokságában, ami főképp Perez versenyképtelenségének, eredménytelenségének köszönhető. Bár késő tavasszal egészen 2026-ig hosszabbítottak vele, nyilvánvaló, hogy a mostani helyzet tarthatatlan, akár még idén elbúcsúztathatják. A spái produkcióval is a saját maradása ellen dolgozott a pilóta.

„A második helyről rajtolva Sergiónak megvolt a lehetőség egy igen jó futamra. Sajnos nem így lett. Teljesen összeomlott, főleg az utolsó etapon. Az időmérő utáni biztató kilátásokból semmi sem valósult meg futamon” – nyilatkozta az energiaital-gyártó motorsportfőnöke, Helmut Marko a versenyt követően.

Az osztrák jelezte, hogy hétfőn, azaz ma megbeszélést tartanak, amelyen akár a mexikói idei lecseréléséről is döntés születhet.

„A mostani helyzet alapján át fogjuk tekinteni a 2025-ös szituációt – több jelöltünk is van, és megvan az elképzelésünk. Persze idén is minden egyes eredmény számít Sergiótól, a második helyről elért nyolcadik helyezés pedig egyértelműen nem az, amit vártunk.”

Bár a csapatfőnök, a Markóval közismertem ellentétben álló Christian Horner általában sokkal megértőbben, elnézőbben beszél Perezről, Spa után nagyon hasonlóan nyilatkozott:

„Miután Sergio az első sorból rajtolhatott [Max Verstappen pedig motorcsere miatt a 11. helyről], a futam előtt úgy számoltunk, hogy hozható lesz a 3. és az 5. hely. Az ötödik meg is lett, de Sergio nem hozta a harmadikat. Egyértelműen át kell néznünk az adatokat, hogy kiderítsük, hová tűnt a tempója.”

A kérdésre, hogy mit gondol Perez teljesítményéréről, így felelt:

„Úgy gondolom, hogy a rajtpozíciója alapján nem számítottunk arra, hogy a 2. helyről a 8.-ig csúszik. Checónak nehéz versenyei voltak az utóbbi időben. Értetlenül állunk ez előtt, hiszen nagyon szépen kezdte az évet, aztán lejtőre került.”

„Szombaton nagyszerű munkát végzett az időmérőn. Át kell tekintenünk, mi volt a gond a versenyen. De van időnk az elemzésre, a vele való együttműködésre” – utalt arra, hogy ő azért nem gondol a mexikói azonnali ejtésére.

„Igen, holnap lesz egy értekezletünk, de nem csak Checo lesz a téma, sok más dologról is beszélünk majd, ahogy mindig is tesszük a nyári szünet előtt. Maxszal sikerült tovább növelnünk az előny egyéniben, ő így nyugodtan mehet nyaralni. A csapat szempontjából megint 7-8 pontot veszítettünk a konstruktőri bajnokságban, erre kell koncentrálnunk, fontos, hogy a szünet után, Zandvoortban fordítani tudjunk a trenden.”