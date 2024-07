A Forma-1-es Spanyol Nagydíjra várta mindenki, hogy tisztázzák, hol versenyez majd 2025-ben Carlos Sainz, ám erre nem került végül sor. Akkor úgy tűnt, a Ferraritól távozó versenyző a Williamshez tart, ám időközben képbe került az Alpine, nem beszélve az Audi-projektekről, valamint az esetlegesen szabaddá váló Red Bull- és Mercedes-ülésekről.

Az elmúlt hónapokban csend volt Sainz körül, ám Belgiumban ismét mozgolódás volt körülötte. Ezt szó szerint is érthetjük, mivel a hétvégén többen is látták őt, illetve menedzserét, az unokatestvér Carlos Oñorót a Williams motorhome-jában felbukkanni. Ezzel párhuzamosan az F1-Insider azt is tudni véli, milyen feltételekkel igazolhat Sainz a grove-i alakulathoz.

Amennyiben igaz a német F1-es híroldal értesülése, akkor az is kérdéses, mennyiben nevezhetjük ezt igazolásnak, és ez talán magyarázza azt is, miért nem volt még eddig bejelentés. Értesüléseik szerint ugyanis Sainznak a szerződés értelmében

akár munkába sem kell állnia a Williamsnél,

ha még a 2025-ös szezon kezdete előtt megtalálják őt a Red Bulltól vagy a Mercedestől. Hogy erre reálisan mennyi esélye van, az más kérdés, de a spanyol menedzsmentje igyekezett nyitva hagyni minden kiskaput, ami lehetővé teszi egy topcsapat ülésének mihamarabbi megszerzését. Ez az opció akkor is él, ha végül tényleg a Williamsnél kezd el vezetni, és később szabadul fel valahol egy hely az élmezőnyben.

Sainz pénzügyileg sem fog rosszul járni, fizetése a forrás szerint évi tízmillió euró (3,9 milliárd forint) lehet.