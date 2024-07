Az Alpine a Monacói Nagydíj után közölte, hogy nem hosszabbítanak szerződést Esteban Oconnal, 2024 végén, öt szezon után elbúcsúztatják a versenyzőt. Azóta az is kiderült, hogy honfitársa, Pierre Gasly viszont marad a francia csapatnál, ám a leendő csapattárs kérdése egyelőre teljesen nyitott.

Az Alpine kötelékében ott van a tartalékos-tesztpilóta Jack Doohan, a WEC-programjukban vezet Mick Schumacher, de természetesen a Ferraritól az idény végén távozó Carlos Sainz is képben van, sőt, a Saubernél valószínűleg nem maradó Valtteri Bottasnak is lehet náluk esélye, de még Sergio Perez feltűnhet, ha a Red Bulltól elküldik.

A pilótapiac a egyelőre kiszámíthatatlan, ezzel együtt Gaslyt a Forma-1-es Magyar Nagydíj csütörtöki sajtónapján megkérdezték, ő kit látna legszívesebben maga mellett 2025-ben.

„Már korábban is mondtam, hogy szerintem az Alpine-csapat előtt több jó opció is van. Végső soron nem én döntök, de örömmel fogadom a leggyorsabb versenyzőt, tudjuk, kiről van szó” – utalt Sainzra. „Egyelőre várnunk kell a döntésre, de a csapatnak több jó lehetősége is van.”

A kérdésre, hogy ő maga beszélt-e Sainzcal az Alpine-ról, a francia igennel felelt, nem titkolja, hogy igyekezett meggyőzni a spanyolt a hozzájuk igazolásról:

„Én is kivettem a részemet a munkából, hiszen én magam is hiszek ebben a projektben. Mindig igyekszem támogatni a csapatot, a döntés viszont az övé lesz.”