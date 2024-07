A májusban bejelentett szerződéshosszabbítás ellenére teljesen bizonytalanná vált Sergio Pérez jövője a Red Bullnál. A legfrissebb híresztelések szerint fogytán a türelem a hónapok óta alulteljesítő pilótával szemben, a sorsáról pedig a hétvégi Magyar, majd az azt követő Belga Nagydíj után, a nyári szünet alatt dönthetnek.

Ha a mexikói a következő versenyeken sem tudja meggyőzni a csapatát, hogy nem döntöttek rosszul, amikor újabb 1+1 évre szavaztak bizalmat neki, házon belül jelölhetik ki az utódját. A legnagyobb eséllyel Daniel Ricciardo, valamint Liam Lawson pályázhat az ülésre – az új-zélandi nemrégiben ki is próbálhatta a Red Bull idei autóját Silverstone-ban.

Ugyanakkor a VCARB színeiben versenyző Cunoda Juki neve eddig nem igazán merült fel az anyacsapatnál, amire a japán pilóta éles bírálattal reagált – úgy véli, ő lenne az alkalmas jelölt arra, hogy átvegye Pérez helyét, és nem Lawson.

A csütörtöki médianap folyamán azonban a Red Bull motorhome-jában tartott kerekasztal-beszélgetésen Pérez finoman jelezte, nem eszik még olyan forrón a kását, hogy Cunoda – vagy bárki más – leváltsa őt. „Úgy gondolom, sok versenyző van, aki szívesen lecsapna a helyemre, ez nyilvánvaló” – fogalmazott a 34 éves versenyző, amikor szembesítették japán „kollégája” nyilatkozatával. „Ez a legjobb ülések egyike, úgyhogy szerintem teljesen normális, ha Juki feljebb akar lépni. Hozzátartozik a sport természetéhez.”

Természetesen a következő két versenyre szóló, állítólagos ultimátumról is kérdezték Pérezt, aki ugyan nem erősítette meg, valóban létezik-e ilyen, azt azonban nem tagadta, hogy fontos lesz számára a következő két verseny, de főleg azért, mert nem szeretne rossz szájízzel elmenni a nyári szünetre. „Maximálisan arra koncentrálok, hogy jól teljesítsek. Itt leszek és itt leszek jövőre is, nincs ebben semmi más” – jelentette ki a hatszoros futamgyőztes.

Amellett, hogy a maga részéről vállalta a felelősséget az utóbbi hónapok bukdácsolásáért, amit „hullámvasútként” írt le, a helyszínen tartózkodó Vezess kérdésére az elmúlt időszak mentális oldalára is kitért: „Mentálisan nagyon erősnek kell lenned, és hiszek abban, hogy ilyen szempontból a múltban is nagyon erős voltam. Most egy kihívással kell szembenéznem, hogy átlendüljek ezen a nehéz időszakon. Ezt épp azért élvezem, mert mentálisan nagyon nehéz, mégis teljesen megerősít. Ilyenkor ugyanis az a legfontosabb, hogy tudj arra fókuszálni, mit kell csinálnod, hogyan tudsz változtatni és pihenni” – felelte.

„Most is ezt csinálom. Otthon a családommal, emellett pedig a munka kemény, fizikai oldalát elvégzem a csapattal, hogy a legjobb formámat nyújthassam. Ez a munkám, ami nagyon nyilvános. Ez azzal jár, hogy mindenki megjegyzi, ha nem 100 százalékon teljesítesz. Ez pedig időnként előfordul, és dolgoznom kell ezen. Ami pedig a külső zajt illeti, ki kell zárnom, és arra fókuszálnom, mit csinálhatok másképp.”