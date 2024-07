A kora délutánihoz hasonlóan meleg, időben – 32 Celsius-fokos levegő, és egy kicsit mérsékeltebb, 58 helyett 48 fokos aszfalthőmérséklet – folytatódott a 2024-es Forma-1-es világbajnokság 13. fordulója, a 39. Magyar Nagydíj hétvégéje a második szabadedzéssel.

A Hungaroring aszfaltcsíkjára elsőként a mostanában nagy formában lévő Nico Hülkenberg gurult ki – a német az első edzést kihagyta, akkor a Haast a csapat jövő évi versenyzője, a Ferrari-ifjonc Oliver Bearman vezette.

Wasting no time to get some laps in ❌ Haas' Nico Hulkenberg leads the way for FP2 after Ollie Bearman took his place in the first session#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/65vwDRBqSg — Formula 1 (@F1) July 19, 2024

Az első körökre szinte egyöntetűen a közepes keverékű, sárga jelzésű Pirellikkel mentek ki az autók, csak a kicsit később kifutó Charles Leclerc Ferrarijára és Lando Norris McLarenjére kerültek fel a fehér kemények.

Az első edzést nem túl fényesen záró Sergio Perez 1:18,568-cal, azaz a hétvége addigi legjobb idejével állt az élre, elsőre senki nem is bírt ezzel, a legközelebbi pilóta, a mercedeses George Russell is 249 ezredre volt tőle. A gyakorlás negyedére Verstppen 1,5 tizedre szorította le a hátrányát.

That's more like it, Max 💪 Verstappen goes second fastest, still behind team mate Sergio Perez 👀#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/v77qAkFFiU — Formula 1 (@F1) July 19, 2024

17 perc után előkerült a piros zászló, miután az első szektorban addig igen gyors Leclerc a 4-es kanyar, a Mansell kijáratán megpördítette az autót a kerékvetőn, majd a gumifalnak vágta azt. Meglepő módon a Ferrari nem sérült látványosan. Az első szárny jobb vége és a hátsó szárny és törési zóna fittyedt le – persze a sebességváltó kaphatott előnytelen ütést.

That was some impact! 💥 Charles Leclerc takes too much kerb into Turn 4 and loses control. Fortunately, Charles and his Ferrari came off better than the barrier did#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/t43ZD8qx9m — Formula 1 (@F1) July 19, 2024

Bár az autót gyorsan eltávolították, a lebontott reklámtáblák mögötti szalagkorlát is bedőlt, elgörbült egy kicsit, javítani kellett.

Kattints a képre, galéria nyílik!

F1: Leclerc falnak vágta a Ferrarit a Hungaroringen 1 /10 Kép: Mark Thompson/Getty Images Kép: Mark Thompson/Getty Images Fotó megosztása: 2 /10 Kép: Vezess.hu/Fehér Patrik Kép: Vezess.hu/Fehér Patrik Fotó megosztása: 3 /10 Kép: Vezess.hu/Fehér Patrik Kép: Vezess.hu/Fehér Patrik Fotó megosztása: 5 /10 Kép: Vezess.hu/Fehér Patrik Kép: Vezess.hu/Fehér Patrik Fotó megosztása: 6 /10 Kép: Vezess.hu/Fehér Patrik Kép: Vezess.hu/Fehér Patrik Fotó megosztása: 7 /10 Kép: Vezess.hu/Fehér Patrik Kép: Vezess.hu/Fehér Patrik Fotó megosztása: 9 /10 Kép: Vezess.hu/Fehér Patrik Kép: Vezess.hu/Fehér Patrik Fotó megosztása: 10 /10 Kép: Kym Illman/Getty Images Kép: Kym Illman/Getty Images Fotó megosztása: Fotó megosztása:

28 perc maradt, amikor újraindult a gyakorlás – a bokszutca végén teljes sor várt a lámpa zöldre váltására. A kiesett idő miatt módosított futástervek alapján az autókra a piros, lágy Pirellik kerültek fel, mindenki kvalifikációs szimulációt indított, igaz, 19 autó komoly forgalmat is jelentett a rövid, kanyargós Hungaroringen.

We go again! George Russell leads us back on to the Hungaroring – looks like everyone is going to push for a quali lap before the sun goes in ⛅️#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/ikXKqSSRmq — Formula 1 (@F1) July 19, 2024

Russell 1:18,294-gyel nyitott, Hamilton 69 ezreddel sorolt be mögé, miközben hátrébb, szintén a 4-es kanyar kijáratán a sauberes Csou Kuan-jü pördült meg, majdnem kiütve Perez Red Bullját is.

ZHOU TAKES A SPIN 😳 Another scary moment at Turn 4 but Zhou is able to save his Kick Sauber after narrowly missing Sergio Perez#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/lobQoLJsYq — Formula 1 (@F1) July 19, 2024

Norris, az első edzés legjobbja, Sainz, majd Perez is gyorsabb tudott lenni a mercedeseknél. A később körbeérő Verstappen 243 ezreddel Norris mögött a második helyre sorolt be – a mclarenes angol 1:17,788-cal tanyázott a lista csúcsán.

Az utolsó tizenpár percre a csapatok versenyszimulációs etapokra álltak át. A gyakorlás a leintést követően szokásosan rajtszimulációkkal fejeződött be.

Kattints a képre, galéria nyílik!

F1: Leclerc falnak vágta a Ferrarit a Hungaroringen 1 /13 Kép: Mark Thompson/Getty Images Kép: Mark Thompson/Getty Images Fotó megosztása: 2 /13 Kép: Vezess.hu/Fehér Patrik Kép: Vezess.hu/Fehér Patrik Fotó megosztása: 3 /13 Kép: Vezess.hu/Fehér Patrik Kép: Vezess.hu/Fehér Patrik Fotó megosztása: 5 /13 Kép: Rudy Carezzevoli/Getty Images Kép: Rudy Carezzevoli/Getty Images Fotó megosztása: 6 /13 Kép: Vezess.hu/Fehér Patrik Kép: Vezess.hu/Fehér Patrik Fotó megosztása: 7 /13 Kép: Rudy Carezzevoli/Getty Images Kép: Rudy Carezzevoli/Getty Images Fotó megosztása: 9 /13 Kép: Vezess.hu/Fehér Patrik Kép: Vezess.hu/Fehér Patrik Fotó megosztása: 10 /13 Kép: Rudy Carezzevoli/Getty Images Kép: Rudy Carezzevoli/Getty Images Fotó megosztása: 11 /13 Kép: Mark Thompson/Getty Images Kép: Mark Thompson/Getty Images Fotó megosztása: 13 /13 Kép: Mark Thompson/Getty Images Kép: Mark Thompson/Getty Images Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A hungaroringi hétvége szombaton 12.30-kor folytatódik a harmadik szabadedzéssel, az időmérő 16 órakor kezdődik majd, a 39. Magyar Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol.