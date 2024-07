Túlnyomóan napos, meleg időben – 31 Celsius-fokos levegő-, valamint magas, 59 fokos aszfalthőmérséklet – kezdődött a 2024-es világbajnokság második felének kezdetét jelentő 39. Forma-1-es Magyar Nagydíj első szabadedzése a 4381 méteres, részben felújított Hungaroringen.

Elsőként az Aston Martin-os Fernando Alonso futott ki a pályára, a 2003-as győztest aztán gyorsan követték mások is. A többség a kemény vagy a közepes keveréket vette fel a forró aszfaltra, a Red Bull-os Sergio Perez a lágy gumikon kezdett, ahogy csapattársa, Max Verstappen is. A holland RB20-asára számos új fejlesztés került, talán ezek teszteléséhez passzolt a piros jelölésű Pirelli.

Heartwarming – the best drivers in the world stuck in traffic on a Friday afternoon ☺️#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/J5cCaQj6Cp — Formula 1 (@F1) July 19, 2024

Az első körök után – nem meglepő módon – Verstappen állt az élen 1:20,715-tel.

Negyed órát követően a sauberes Csou Kuan-jü rádión jelezte, hogy valami leesett az autója bal oldaláról – igaza volt, a bokszba visszatérve látszott, hogy az oldaldoboz tetején lévő hűtőkopoltyú egy lamellája hiányzott. A forróság miatt a hétvégén kiemelten fontos a hűtés.

Zhou dives back into the pits – it looks like part of his new sidepod has succumbed to the heat 😨#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/D6u46xryNK — Formula 1 (@F1) July 19, 2024

Az első félóra csendesen telt el, a lágy gumik félidő előtt egy-két perccel kerültek fel más autókra is, a haas jövőre érkező újonca, Oliver Bearman, a williamses Alexander Albon, majd a mercedeses George Russell is azokon kezdett kört. A brit-thai pilóta 19,794-gyel ugrott Verstappen elé, amit 1:19,137-re faragott.

A silverstone-i győztes, Lewis Hamilton 150 ezreddel volt lassabb csapattársánál, őt a mclarenes Lando Norris szorította a 3. helyre – három angol állt az élen. A Mercedesnek egyébként nem kezdődött jól a napja, az informatikai rendszereket globálisan sújtó hiba náluk is megtérdeltette a számítástechnikát, szó szerint „kék halál” volt a garázsban.

A Ferrari tempója sem tűnt rossznak, Charles Leclerc 1:19,011-et teljesített első gyors körén, csapattársa, Carlos Sainz aztán még neki is háromtizedet adva (1:18,713) állt az élre.

Albon autójáról is leesett egy darab a kerékvetőn, de egy rövid virtuális biztonsági autós szakasz alatt egy marshall gyorsan el is távolította azt a pályáról.

Alex Albon rides the kerb and leaves a souvenir on track for the first marshal out under Virtual Safety Car ⚠️#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/x4FjVfQDL4 — Formula 1 (@F1) July 19, 2024

Perez a frissítések nélküli autóval mindössze a 10. időt autózta, miközben Csou ebben a szakaszban sokáig állt a 4. helyen meglepően erős körrel.

Míg a garázsban hosszasan szerelgették Lance Stroll Astonját, Alonso a rádión a mérnöke kérdésére, milyen tanácsot adna a balanszról a csapattárs autójának beállításához, egy „Pfft, sok szerencsét!”-tel válaszolt. Miután a kanadai a pályára gurult, ő azt mondta „borzalmas” a vezethehetőség.

Verstappen lágy gumis első körén csak a 2. időt hozta, 276 ezreddel Sainz mögött.

Az utolsó 10 percben már újra inkább a keményebb abroncsokon futottak az autók, a sorrend nem változott.

Az edzés szokás szerint rajtszimulációkkal zárult. A második pénteki gyakorlás 17 órakor kezdődik, a hungaroringi időmérőt szombaton 16 órakor rendezik, míg a 39. Magyar Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol majd.