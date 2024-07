Hamarosan kezdődik a 39. Forma-1-es Magyar Nagydíj, a hétvége előtt, amolyan ráhangolódásként a múltba tekintünk, a közel és a régmúlt versenyei mellett a korszakot is igyekszünk felidézni. A legelső kiadással kezdünk, majd négy további évtizedet érintve a tavalyi évvel zárunk. Kellemes nosztalgiázást!

1986

Az amerikai Challenger űrrepülőgép katasztrófájával indult az év, a Szovjetunióban Mihail Gorbacsov főtitkár meghirdette a politikai-gazdasági rendszer átalakítását, a peresztrojkát, ám ott is katasztrófa történt, áprilisban a csernobili atomerőműben súlyos baleset következett be.

Itthon megkezdte a sugárzást Magyarország első kereskedelmi rádiója, a Danubius Rádió, az országod sokkolta, hogy öngyilkos lett az első szépségkirálynő, a 17 éves Molnár Csilla. A Queen koncertet adott a Népstadionban, a zenekar tagjai az akkor még épülő Hungaroringre is kilátogattak gokartozni.

Queen-koncert, F1 – nem véletlenül hívták Magyarországot a szocialista tábor legvidámabb barakkjának, igaz, míg világsztárok érkeztek hozzánk, mi még mindig Trabantokkal és a keleti blokk egyéb csodáival jártunk. (Nyitóképünkön épp egy Trabantból árusítják a jegyeket az első Magyar Nagydíjra.) Az első hungaroringi F1-es futamra a jegyek 300 és 800 Ft közötti áron voltak kaphatók, míg bruttó átlagkereset 6435 forint volt 1986-ban.

Az év nagy slágerei volt a Take on me az A-HA-tól, a Final Countdown a Europe-tól, Madonnától a Papa don’t preach, a Banglestől a Walk like an Egyptian, a Berlintől a Take my breath away. Itthon a Szerelem első vérig Demjén Ferenctől, a Gyere, őrült az Eddától, a Fekete pillangó az Omegától és a Szerelemre születtem szólt Zoltán Erikától.

A mozikban A szakasz, a Top Gun, A bolygó neve: Halál (Aliens), az Állj mellém! és A hegylakó volt kiemelkedő, itthonról az Egészséges erotikát, a Szerelem elsővérig-et, na és a kultklasszikus animációs remeket, a Macskafogót érdemes említeni.

Az első Forma-1-es Magyar Nagydíj augusztus 10-én rendezték, sokan Brazil Nagydíjnak becézték, hiszen a vadonatúj Hungaroringen a williamses Nelson Piquet és a lotusos Ayrton Senna csatázott. A 4014 méter hosszú aszfaltcsíkon Senna 1:29,450-es idővel szerezte meg a pole-t, a versenyen Piquet-é lett a leggyorsabb kör 1:31,001-gyel. A futamos Senna nyerte honfitársa, valamint a szintén williamses Nigel Mansell előtt. Az év bajnoka a mclarenes Alain Prost lett.

1993

Csehszlovákia szétválásával megszületett Csehország és Szlovákia. Megtörtént az első, robbantásos terrortámadás a New York-i World Trade Center ellen. A holló című film forgatásán éles lövedék ölte meg Bruce Lee fiát, Brandon Lee-t, természetesen véletlenül – Kolumbiában viszont cseppet sem véletlenül lőtték le a hírhedt drogbáró Pablo Escobart. Megjelent a videojátékokat forradalmasító Doom.

Itthon felavatták az esztergomi Suzuki-gyárat, nyáron Diáksziget néven megrendezték az első Óbudai-szigeti fesztivált. Decemberben elhunyt a rendszerváltás utáni első, hivatalban is lévő miniszterelnök, Antall József. A bruttó magyar átlagkereset 27 173 forint volt.

Ami a slágereket illeti, erős év volt: Whitney Houston I will always love you-ja nyitott, majd jött az All that she wants az Ace of Base-től, a What is love? Haddawaytől, Mr. Vain a Culture Beattől, de szintén számtalanszor hallottuk az Aerosmith Cryin’-ját, az I feel yout a Depeche Mode-tól, 4 Non Blondes What’s upja is ekkor volt, Snow is pörgette az Informert, az év vége felé Meatloaf I would do anything for love-ja volt kikerülhetetlen. Itthon Presser Gábor és Dés László filmzenés Nagy utazása szólt mindenhonnan.

Filmes téren remek évjáratról beszélhetünk: Idétlen időkig, Cliffhanger, Őslénypark (Jurassic Park), A szökevény, Philadelphia, Schindler listája, Tarantino Kutyaszorítóbanja, hogy csak néhány címet említsünk. Az év magyar filmje egyértelműen Koltai Róbert Sose halunk megje volt.

A Forma-1-ben egy év kihagyás után visszatért Alain Prost, ám a Magyar Nagydíjon williamses csapattársa, Damon Hill volt a főszereplő, a Professzor javítás miatt visszaesett, így a már akkor sem fiatal angol a Hungaroringen szerezte első futamgyőzelmét.

A pole és a leggyorsabb versenykör ezzel együtt Prosté volt – 1:14,631 és 1:19,633. A Hill mögött a benettonos Riccardo Patresét és a ferraris Gerhard Bergert intették le a top 3-ban. A bajnoki címet Prost vitte, majd végleg vissza is vonult.

2003

Ez volt az év, amikor az Egyesült Államok és szövetségesei háborút indítottak Irakban, megdöntötték Szaddam Husszein rendszerét, el is fogták a diktátort. A nyolcvanas-kilencvenes évek izomembere, akciósztárja, az osztrák Arnold Schwarzenegger Kalifornia állam kormányzójává választották. Az interneten elindult a Wikipédia, még abban az évben magyarul is. Itthon népszavazáson döntünk az Európai Unióhoz való csatlakozásunkról. A bruttó átlagkereset 137 139 Ft volt abban az évben.

2003-ban a Las Ketchup aserejézett, Shakira olololézott (Whenever, wherever), az orosz t.A.Tu. kamuleszbikus tinilányai az All the things she saiddel arattak, Madonna Hollywoodba, 50cent a klubba (In da club) ment, a Black Eyed Peas csak kereste (Where is the love), Beyoncé és Jay Z már meg is találta a szerelmet (Crazy in love).

Itthon Baby Gabi & Lányi Lala énekelt Őrült szerelemről, a Zanzibar szerint viszont Szerelemről szó sem volt. Nagy sláger volt még a Hajnal a Groovehouse-tól, az év vége felé pedig befutott a Királylány a Hooliganstől.

2003 Hollywoodban a folytatások éve volt, megjelent a Mátrix második és harmadik része, a Halálos iramban első folytatása, a Terminator 3, A gyűrűk ura-trilógia befejező része, de első részével aratott a Karib-tenger kalózai, a Kill Bill, és sokan szerették B filmes Underworldöt is. Itthon Sas Tamás az Apám beájulnával, Antal Nimród a Kontroll-lal igyekezett a külföldi trendekhez illeszkedő filmet alkotni, előbbi mérsékelt, utóbbi nagy sikerrel.

Az F1-ben a ferraris schumacheri aranykor közepén jártunk, és bár a mclarenes Kimi Räikkönennek és a williamses Juan Pablo Montoyának köszönhetően a németnek nehezebb dolga volt, mint a megelőző, vagy a következő évben, azért így is nyert. De nem a Hungaroringen, nálunk ugyanis az említettek helyett a Renault reménysége, Fernando Alonso győzedelmeskedett, F1-es karrierje során első ízben, ezzel egyben az addigi legfiatalabb győztes is lett. A spanyol mellett Räikkönen és Montoya állhatott a dobogóra.

Jegyezzük meg, hogy az aszfaltcsíkot ekkor hosszabbították meg a ma is használt 4381 méterre. A pole-idő az új nyomvonalon 1:21,688 volt (Alonso), a legjobb versenykör 1:22,095 lett (Montoya).

A 2003-as Magyar Nagydíj azért is emlékezetes, mert Ralph Firman csúnya szabadedzéses balesetét követően a Jordannél bemutatkozási lehetőséget kapott az addig a Forma-3000-ben a Coloninál vezető Baumgartner Zsolt – Magyarország eddigi egyetlen Forma-1-es versenyzője tehát épp a hazai pályán, hazai közönség előtt indulhatott első nagydíján.

Zsolt egyébként a 19. helyre kvalifikált, a versenyt azonban nem fejezhette be, féltávnál motorhiba miatt kiesett.

2013

Az oroszországi Cseljabinszk felett a modern időkben megfigyelt legnagyobb meteorbecsapódást hozta a február. XVI. Benedek lemondása után megválasztották Ferenc pápát. Az Elon Musk-féle Space X első magáncégként állított Föld körüli pályára műholdat. Itthon hatalmas áradás volt a Dunán; végleg bezárt a Budapesti Vidám Park. A bruttó átlagkereset 230 714 Ft volt.

A popzenéből mindenki emlékszik Robin Thicke Blurred lines dalára, a Daft Punk Get luckyjára (mindkettőben közreműködött Pharrell Williams), ahogy Rhianna Diamondsja és Avicii Wake me up up!-ja is a legnagyobb slágerek közé tartozott. Itthon a rádiók Király Viktor Fire-jét, Kállay-Saunders My Babyjét, Radics Gigi Vadonatúj érzését és ByeAlex Kedvesemjét játszották.

A mozikban a Jégvarázs, A Wall Street farkasa, a Szemfényvesztők, a Gravitáció, a Vasember 3., a Hobbit folytatása, a Forma-1-es Hajsza a győzelemért, hazai gyártásból A nagy füzet és a Coming out szórakoztatott minket.

2013 a Red Bull és Sebastian Vettel párosának csúcsát és egyben utolsó évét jelentette, a német 13 futamgyőzelemmel húzta be negyedik világbajnoki címét, ám a Magyar Nagydíjon nem ő nyert, helyette az első mercedeses évét gyűrő Lewis Hamilton szerezte meg az évi egyetlen futamgyőzelmét. A pole is az angolé volt (1:19,388), ám a verseny leggyorsabb körét a Red Bull-os Mark Webber hozta 1:24,069-cel. Hamiltont az akkor lotusos Kimi Räikkönen és Vettel kísérhette fel a dobogóra.

2023

Erre már minden bizonnyal minden olvasónk jól emlékszik. A világ tavalyra már hivatalosan is kilábalt a koronavírus-járványból, ám új fenyegetésként már második évébe lépett Oroszország Ukrajna elleni háborúja. III. Károlyt megkoronázták. India átvette Kínától a világ legnépesebb országa címet. Horvátország bevezette az eurót, az USA-ban kínai kémballonok borzolták a kedélyeket, megjelent a generatív mesterséges intelligenciás ChatGPT, az óceán mélyén összeroppant a Titan magán-tengeralattjáró. A Hamász terrorakciói után Izrael válaszcsapásokat indított a Gázai övezetben.

Itthon súlyos tömegbaleset történt az M1-esen, a magyar Országgyűlés halogatást követően megszavazta Finnország NATO-csatlakozását, Budapest születésének 150. évfordulóját ünnepelte, az év végén áradt a Duna. A KSH adatai alapján 571 200 forintra rúgott az átlagkereset.

A rádiókból, de a csapból is David Guetta & Bebe Rexha I’m Good (Blue)-ja folyt, Miley Cyrus a Flowersszel aratott, Latto Lotteryjét is sokan dúdolták. Itthon 2023 Azahriah éve volt, a streamingszolgáltatóknál ő és DESH mindent vitt, címeket nem is érdemes sorolni.

A mozikban a Barbie és az Oppenheimer volt a két legnagyobb dobás, de sokan élvezték a Pókember: A Pókverzumon át színes kaleidoszkópját és az Elemit is, A galaxis őrzői a 3. résszel lezárta a szedett-vedett társaság kalandjait. Itthon a Semmelweis volt közönségsiker.

Ahogy tíz évvel korábban, tavaly is Lewis Hamiltoné lett a pole a Magyar Nagydíjon (1:16,609), de egy évvel ezelőtt még a vettelinél is nagyobb Red Bull-dominanciát láthattunk Max Verstappennek köszönhetően. A holland egyedül 19 futamot nyert meg a 22-ből, köztük a hungaroringit is. A dobogóra Verstappen mellett a mclarenes Lando Norris és a csapattárs Sergio Perezt intették le – emlékezetes, hogy angol versenyző eltörte a győztes herendi porcelánserlegét, ezért az sem vigasztalta, hogy a leggyorsabb körért (1:20,504) járó pontot is ő zsebelhette be.

Idén minden bizonnyal sokkal nehezebb dolga lesz Verstappennek, hamarosan meglátjuk, hogy a McLaren, a Mercedes, esetleg a Ferrari versenyzői közül kerülnek-e ki a fő ellenfelei a magyar pályán.