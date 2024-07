A Forma-1-ben 2014-re vezették be a büntetőpontok rendszerét, mely alapján a különböző kihágásokért az idő-, hátrasorolásos vagy pénzbírságok mellett utólag pontokat is kiosztanak a versenyzőknek, és ha 12 hónapon belül valaki 12-t gyűjt (a pontok gördülő rendszerben, egy év alatt évülnek el) automatikusan eltiltják a következő versenytől.

Bár közel egy évtized alatt sem tiltottak el senkit, a pontokat azért szorgalmasan osztogatják a versenyfelügyelők – egyesek szerint aránytalanul, indokolatlanul, ahogy általában a büntetéseknél, itt sincs következetesség, logika.

A Brit Nagydíj előtt a mezőny, egyben a sportág történetének legtapasztaltabb versenyzője, az előző hétvégén, Ausztriában megbüntetett Fernando Alonso fogalmazott meg kritikát ezt illetően:

„Úgy gondolom, hogy a büntetőpontok bevezetésénél az volt a cél, hogy a veszélyes versenyzők ne úszhassák meg a sorozatos büntetéseket, eltiltás lehessen a vége, hogy ne ismétlődhessenek a másokat is veszélyeztető manőverek. De mára összekeverik a versenyzői hibákat a veszélyes húzásokkal” – magyarázta a kétszeres világbajnok, aki a Red Bull Ringen egy elfékezés után belecsúszott Csou Kuan-jü Sauberjébe, amiért 10 másodperces időbüntetéssel, plusz két büntetőponttal „jutalmazták”.

„Hibáztam a 3-as kanyarban, eltaláltam Csout, amiért megérdemeltem a 10 másodpercet. Szerintem Nico [Hullkenberg] is hasonló hibát követett el a futamon” – utalt az őt kiterelő haasos németre. „Ilyenkor az ember visszaadja a pozíciót, vagy jön a 10 másodperc. Versenyzői balfogás, ilyesmi mindig is volt, mindig is lesz.”

„Azt viszont egyszerűen nem értem, hol a veszély ezekben az esetekben, ugyanis nincs veszélyeztetés. A büntetőpontokkal csak az előzési kísérletektől rettentik el a pilótákat, mert ha hibázik az ember, jönnek a pontok. Így okosabb hátul maradni, nem próbálkozni, ezzel csakis a DRS-es előzéseket ösztönzik. Szerintem ez hibás megközelítés” – magyarázta Alonso.

Érdemes megjegyezni, hogy ahogy már feljebb említettük, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) eddig senkit nem tiltott el büntetőpontok miatt, a stewardok láthatóan kerülik, hogy valakit 12-ig juttassanak, ha egy pilóta a határ közelébe jut, igyekeznek elmaszatolni a korábban szigorúan szankcionált incidenseket. Így volt ez tavalyelőtt az akkor még alphatauris Pierre Gasly esetében, és ezt láthattuk idén a haasos Kevin Magnussennél is, aki már az szezon első néhány fordulóján 10 egységig jutott, ám a Monacói Nagydíj első körén Sergio Perezzel történt ütközését közös felelősségű versenybalesetnek minősítették, és azóta sem osztottak ki neki pontot semmiért.

Az F1-es pilóták büntetőpontjainak állása 2024. július 5-én