A mercedeses George Russell nyerte a 2024-es Forma-1-es Osztrák Nagydíjat a mclarenes Oscar Piastri és a ferraris Carlos Sainz előtt. A futam nagyon sokáig nem róluk szólt, hanem Max Verstappenről: a holland Red Bullját a fináléra megközelítette Lando Norris a McLarennel, de a szép csatából ütközés, visszaesés és büntetések lettek.

A 71 körös, napos időben zajló futamot mindenki a közepes keverékű abroncsokon kezdte, leszámítva a bokszból induló Csou Kuan-jüt: az ő Kick Sauberjére kemény Pirellik kerültek.

A rajt viszonylag sima volt, kisebb kontaktokkal. Az élről Max Verstappen simán eljött a Red Bull-lal, Lando Noris pedig kivédte a mercedeses George Russell támadásait. A Ferrarik nagy vesztesei voltak a rajtnak: Carlos Sainz mellett elment Lewis Hamilton a Mercedesszel, Charles Leclerc pedig Oscar Piastri jobb hátsó kerekén törte le első szárnyát. A monacói – a williamses Logan Sargeant-tel együtt az első kör végén máris szervizre ment a bokszba. Úgy tűnt, ha nem jön valami óriási változás, ezzel vége is a versenyének.

That contact between Leclerc and Piastri at the first corner 👀#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/S1IPmHp21U — Formula 1 (@F1) June 30, 2024

Hamilton jól bekezdett, mert a harmadik körben már a harmadik helyért támadta a csapattárs Russellt. Örülhetett Norris, aki meglógott tőlük, de Verstappen ekkor már majdnem két másodperccel vezetett a McLaren előtt is. Sainz is megközelítette a Mercedeseket, de neki inkább az őt üldöző Sergio Perezre kellett figyelnie a Red Bullban.

Sainz a hatodik körben visszaelőzte Hamiltont, ugyanis felmerült a gyanú, hogy az első körben a hétszeres világbajnok a pályán kívül előzte meg a spanyolt. Hasonló történet játszódott le Perez és Piastri között is, miután a mexikói az első körben kiterelte a pályáról az ausztrált.

Tíz kör után Verstappen már 4 másodperccel vezetett Norris és 6-tal Russell előtt, és mindkét pilótánál gyorsabban haladt. Sainz volt a negyedik Hamilton, Piastri, Perez, Nico Hülkenberg (Haas) és Esteban Ocon (Alpine) előtt. A tizedik hely ebben a körben gazdát cserélt, miután Kevin Magnussen (Haas) vezetésével többen is megkezdték a tervezett kerékcseréket.

Az első rohamban csak 5-en (plusz a rajt után Leclerc és Sargeant) váltották le a közepes gumikat, köztük a két Haas-szal a pontszerző zónából, a többiek inkább kivárásra játszottak. Leclerc futama óriási küszködés volt, a 17. körben már másodjára járt a bokszban a monacói.

A második kerékcsere-hullámot az Alpine-ok kezdték a 20. kör magasságában. A legjobbak közül Hamilton és Perez kezdte meg a sort a 22. körben, mindketten kemény gumikra váltottak. Az eseményeket Fernando Alonso (Aston Martin) és Csou színesítették egy ütközéssel. Emiatt a spanyolt tíz másodpercre büntették.

Senggolan antara Alonso dan Zhou.



Hulkenberg yang kayak kemarin aja bisa kena penalti, apalagi ini sampai senggolan 😅 pic.twitter.com/BB5OD0czuC — F1 Speed Indonesia (@f1speed_indo) June 30, 2024

Hamilton egyébként átszelte a fehér vonalat a bokszba menet, emiatt vizsgálat indult ellene is, miközben Sainz, majd Verstappen és Norris is letudta cseréjét – egytől egyig keményre váltott mindenki Russell kivételével. Ideiglenesen Piastri vezette a futamot. Hamilton az eset miatt öt másodpercet kapott, a stewardok kifejezetten gyorsan dolgoztak a büntetések kiosztásánál.

🚨 5 SECONDES de pénalité pour Lewis Hamilton pour avoir coupé la ligne en entrée des stands !



📻 Hamilton : "Désolé les gars."#F1 #AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/0dbr0NRE22 — Secteur F1 (@Secteur_F1) June 30, 2024

Miután Piastri cserélt, kialakult a Verstappen, Norris, Russell, Sainz, Hamilton, Piastri sorrend. A Perez is csatlakozott a 28. körben Hülkenberg megelőzésével. A német mögött Magnussen és Daniel Ricciardo (RB/VCARB) haladtak pontszerzőként. Verstappen egyébként hét másodperccel vezetett ekkor Norris előtt – jól jött neki ez az előny, mivel vizsgálat indul ellene veszélyes bokszutcai kiengedés miatt.

Verstappen ítéleténél előbb kiderült, hogy a másik Red Bullban ülő Perez biztosan büntetést kap: öt másodperccel „jutalmazták” a mexikóit bokszutcai gyorshajtás miatt. A hollandot végül nem büntették meg a fenti képen látható esetért.

Féltávnál tehát Verstappennek nem kellett a büntetéstől féltenie nyolc másodperces előnyét Norrisszal szemben. A mclarenes további öt másodperccel vezetett Russell előtt, Sainz a negyedik helyen négy másodperccel lemaradva követte a Mercedest. A csapattárs Leclerc ekkorra már megejtette harmadik kerékcseréjét is.

A középmezőnyben látványos meccset vívott a két Alpine és Alonso. Utóbbi leginkább az elszenvedője volt az eseményeknek, hiszen mindkét autó megelőzte, de aztán a legjobb helyről láthatta, hogy Ocon kitereli a pályáról Pierre Gaslyt.

💥 Rifirrafe entre Ocon y Gasly.



Esteban no ha dejado espacio a Pierre.pic.twitter.com/upPo7y8qxu — ElReyGuiri (@ElReyGuiri) June 30, 2024

A 40. kör környékén a Haas-autók indították a kerékcserék második körét, miközben az Alpine-ok folytatták a házicsatát. Ezúttal Gasly sikeresen megelőzte csapattársát. Időközben a williamses Alexander Albon tovább gyarapította a büntetettek névsorát: 5 másodperces büntetést kapott ugyanazért, amiért Hamilton is, vagyis a bokszutca bejárati vonalátvágásért.

Az élmezőny kerékcseréjéhez közeledve Verstappen előnye kicsit apadni kezdett, a csúcsot jelent 8-ról a 45. körre 6,5 másodperc alá. Ebben részben benne voltak a lekörözések is, de a holland a gumik állapotára is panaszkodott. A bokszkiállások sorát a közepesek helyére keményet kapó Russell kezdte a 47. körben, egy körrel később Sainz rakatta fel épp a közepeseket. Piastri még a pályán megelőzte Hamiltont, de az ausztrál amúgy is megörökölte volna a brit pozícióját az öt másodperces büntetés miatt.

LAP 48/71



Piastri swoops past Hamilton at Turn 3 🔀



The Aussie's up into the podium positions 💪#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/wDokp8CwQo — Formula 1 (@F1) June 30, 2024

Verstappen gumijai az 51. körre nagyon elfogytak, a Haas is gyorsabb volt nála, de szerencséjére Norris sem tudott gyors lenni. A két versenyző egyszerre állt ki az első két helyről, ráadásul a Red Bullról nem jött le a bal hátsó gumi, így 2 másodperc alá csökkent a holland előnye.

Hirtelen verseny alakult ki az első helyért, mert Norris gyorsabbnak is tűnt a cserék után. Közben a többiek is letudták cseréiket, büntetéseiket, így a Verstappen-Norris páros mögött 10 másodperccel Russell volt a harmadik Sainz, Piastri, Hamilton, Hülkenberg, Magnussen, Perez és Ricciardo előtt. Leclerc negyedjére is a bokszban járt, a mezőny végén haladt a monacói.

LAP 52/71



Verstappen and Norris pit for fresh rubber



It's a slow stop for the Dutchman. Norris is right behind him now! #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/gdW3HoxaWN — Formula 1 (@F1) June 30, 2024

Norris először az 55. körben határozta el magát egy manővert illetően, de ez inkább ijesztés volt. A brit meggyanusította Verstappent azzal, hogy túl későn védekezett. Miközben az első párost nézte a világ Perez áthámozta magát a két Haason, és feljött a hetedik helyre.

Másodjára az 59. körben próbálkozott a brit. Ideiglenesen az élre is állt, ám mivel nem tudta bevenni a kanyart, visszaadta az első helyet Verstappennek. Norris ezzel a manőverével elhagyta a pályát, már azok után, hogy kapott egy fekete-fehér zászlós figyelmeztetést, így nem volt kérdés, repült az öt másodperces büntetés a McLaren-versenyzőnek.

LAP 59/71



Norris gets through at Turn 3 but goes off track!



He gives the place back to Verstappen



This is EPIC! 🍿#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/to1Uk8knxc — Formula 1 (@F1) June 30, 2024

A 63. körben Norris kiterelte Verstappent a pályáról, ezúttal ő nem csúszott le, de a holland így is az élen maradt. Egy körrel később azonban jött a dráma: a két pilóta ütközött, és defektet kaptak. Verstappen vissza tudott még térni a meccsbe egy kerékcsere után, de Norris kiesett. A stewardok szerint Verstappen tehetett a büntetésről, így 10 másodperces büntetést kapott.

Both Norris and Verstappen limp back to the pits #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/bzwF5m62Df — Formula 1 (@F1) June 30, 2024

A vezetést Russell vette át a Sainzot pont megelőző Piastri előtt, Hamilton a negyedik helyen haladt, Verstappen ötödikként. Hülkenberg közben visszavette a hatodik helyet Pereztől, mögöttük Magnussen, Ricciardo és Gasly voltak pontszerző pozícióban.

A 66. körben rövid időre virtuális biztonsági autós szakasz lépett életbe a törmelékek eltakarítása miatt.

Russell a végéig már beosztotta előnyét és nyert Piastri, valamint Sainz előtt. Hamilton negyedikként zárt, Verstappen pedig a büntetéssel együtt is maradt ötödik Hülkenberg, a csapattárs Perez, valamint Magnussen előtt. Az utolsó pontokat Ricciardo és Gasly szerezte meg, Leclerc pedig végül a 11. helyen látta meg a kockás zászlót.

A bajnokság állása:

Verstappen – 237 p

Norris – 156 p

Leclerc – 150 p

Sainz – 135 p

Perez – 118 p

Piastri – 112 p

Red Bull – 355 p

Ferrari – 291 p

McLaren – 268 p

Mercedes – 196 p

Aston Martin – 58 p

RB – 30 p

A világbajnokság egy hét múlva Silverstone-ban folytatódik a Brit Nagydíjjal.