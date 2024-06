Kora nyárias, napos, meleg – 28 Celsius-fokos levegő-, 47 fokos aszfalthőmérséklet – mellett indult a 2024-es Forma-1-es világbajnokság 9. fordulója, a Spanyol Nagydíj első szabadedzése a barcelonai pályán.

A kanadai kitérő után a hosszú, nyári európai szakaszt megkezdő csapatok nagy része új fejlesztéseket vitt Spanyolországba, így cseppet sem volt meglepő, hogy a bokszutcában hosszú sor várta a lámpa zöldre váltását, mindenki igyekezett maximalizálni a rendelkezésre álló 60 percet.

FP1 IS GO! 🟢 And Fernando leads a whole host of cars out on track for our first hour of track action in Barcelona! 🤩#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/pgnM99QZNh — Formula 1 (@F1) June 21, 2024

A Haasnál pilótacsere történt: a jövőre már a Saubernél vezető Nico Hülkenberg autóját potenciális utódja, az F1-ben a Szaúd-arábiai Nagydíjon bemutatkozott Ferrari-nevelt, Oliver Bearman vezette.

Az első, túlnyomórészt kemény keverékű Pirelliken teljesített köröket követően, az edzés negyedénél a Red Bull címvédője, Max Verstappen állt az élen 1:15,424-es körrel, mögötte a mercedeses George Russell, a Ferrari hazai kedvence, a pályafutása során Barcelonában eddig minden évben pontot szerző Carlos Sainz, a hétszeres bajnok Lewis Hamilton, valamint a Montrealban másodikként leintett mclarenes Lando Norris állt.

Ugyan a közepes keveréken Sainz korábban az élre ugrott, az első lágy, piros abroncsos köröket a Red Bull-osok futották, az elmúlt hétvégéken szenvedő Sergio Perez a 3., Verstappen az addigi legjobb időt (1:14,252) teljesítette.

„Pocsék az autó”

"The car is horrendous for now" 📻 Leclerc has a little moment at T13 as the Ferrari's rear end kicks out 👀#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/oml7T0ZKdR — Formula 1 (@F1) June 21, 2024

Utánuk a VCARB-os Daniel Ricciardo és Bearman autójára, majd sorra a többiekére is felkerültek a lágyak. 23 perccel a vége előtt Norris tudott gyorsabb kört futni Verstappennél.

Egy perccel később előkerült a piros zászló, miután Fernando Alonso Aston Martinjáról a 9-es kanyar kijáratán a kerékvető letörte a padlólemez egy részét. A törmeléket gyorsan eltávolították, folytatódhatott a körözés.

Red flags are out! 🔴 Alonso's Aston Martin has shed some bodywork over the kerbs at T9, which needs retrieving.#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/GTPRYruKb1 — Formula 1 (@F1) June 21, 2024

Bő tíz perccel a vége előtt a ferraris Charles Leclerc kuplungproblémákra, az alpine-os Esteban Ocon a hirtelen eltűnt hátsó tapadásra panaszkodott a rádión. Pár perccel később Verstappen is a kuplungról beszélt a mérnökének.

A hajrában – mivel sem a Ferrarikra, sem a Mercedesekre nem kerültek fel a leglágyabb abroncsok – a sorrend nem változott a mezőny első felében, Norris 24 ezreddel verte Verstappent azonos keveréken, , mögöttük Sainz és Russell következett bő három és fél tizedes hátránnyal a közepeseken.

Az edzés szokás szerint rajtszimulációkkal zárult.

A pénteki nap a második edzéssel folytatódik 17 órakor, szombaton 12.30-kor indul az utolsó gyakorlás, 16 órakor jön az időmérő, a Spanyol Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol.