Az időmérős betlije után a futamon sem váltotta meg a világot Sergio Pérez, akit végül nyolcadikként intettek le a Forma-1-es Emilia-romagnai Nagydíjon. A mexikói így – átmenetileg biztosan – elveszítette a második helyet az egyéni összetettben, de a gyenge hétvégéje miatt a Red Bull sem tudta érdemben növelni az előnyét a konstruktőri tabella élén.

Nem is rejtette véka alá a csalódottságát Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke, aki finoman célzott rá, hogy a csapat továbbra is számít a futam során a kavicságyat is meglátogató Pérezre, főleg úgy, hogy a közvetlen üldözők egyre közelebb kerülnek.

„Kár, hogy Checo esetében már az időmérő után eldőlt, hogy nem lesz harcban” – idézte Horner szavait a Sky Sports F1. „Nála fordított stratégiát alkalmaztunk, de a futam előtti elemzésekből látszott már, hogy ezzel a legjobb esetben is hetedik lett volna, végül nyolcadik lett.”

„Pedig szükségünk van rá, hogy támogassa Maxot. Ugyanúgy együtt kellene lenniük, mint a két Ferrarinak és a két McLarennek” – folytatta a brit szakember. „Az idei évet sokkal erősebben kezdte, leszámítva ezt a hétvégét, ami egy anomális volt a számára. Lazább volt, és kevésbé figyelt arra, mit csinál Max, jobban ügyelt a saját dolgára.”