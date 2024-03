Ausztráliában folytatódik a hétvégén a 2024-es Forma-1-es világbajnokság. A szezon harmadik helyszíne Melbourne, azon belül is a 2022-ben jelentős felújításon átesett 5278 méter hosszú, 14 kanyarból álló Albert Park Circuit. A hétvége során 4 DRS-zónában is nyithatják a pilóták a hátsó szárnyat.

Kellemes, 18 Celsius-fokos levegő és 30 fokos aszfalt várta a mezőnyt, mely újra kiegészült Carlos Sainz-cal. Talán a pénteki edzésnap és a 60 perces első gyakorlás legnagyobb kérdése előzetesen az volt, hogy hogyan alakul a visszatérés a Ferrari spanyoljának.

A mezőny egyébként az első percekben munkába állt, 14 autó az első két percben kigördült a bokszutcából. Köztük voltak az Alpine-ok is, akiket még az ág is húzott: nem elég, hogy lassúak, a kiszolgáló létesítményük előtt, illetve alatt csőtörés is volt az edzést megelőzően.

A water line broke in the Melbourne paddock. The leak appeared right in front of the Alpine hospitality. #AustralianGP #F1 #AMuS pic.twitter.com/jbcsCy4Sk5 — Tobi Grüner 🏁 (@tgruener) March 21, 2024

A Red Bull és a Ferrari versenyzőit leszámítva mindenki közepes abroncsokon dolgozott, az említett csapatok azonban a lágy Pirelliket nyúzták először. Később többen is váltottak a piros oldalfalú gumikra.

A korai ismerkedő köröket követően a határokat is elkezdték tágítani, feszegetni a pilóták. Egyre közelebb autóztak a falakhoz, illetve a pálya széléhez, Fernando Alonso egy alkalommal nagy tempóval a kavicságyat is megjárta. Szerencséjére irányban tartotta az Aston Martint, így inkább látványos, mintsem veszélyes volt a jelenet.

George Russell megcsúszása ennél egy fokkal komolyabb volt, a Mercedes az egyik leggyorsabb kanyarban vált instabillá. Pillanatokkal később Valtteri Bottas meg is forgott ugyanitt a Kick Sauberrel.

Az események sűrűn követték egymást. 20 perccel a szakasz vége előtt előkerült a piros zászló, ugyanis Alexander Albon összetörte Williamsét egy padlógázas szakaszon, jól teleszórva törmelékkel is a pályát. A thai versenyző a tavalyi versenyen szintén ezen a környéken bukott.

🚩 RED FLAG 🚩



Alex Albon hits the wall and covers the track in debris



He is out of the car and reports he is OK on the radio 👍#F1 #AusGP pic.twitter.com/VkaohbbwkW — Formula 1 (@F1) March 22, 2024

A romok eltakarítását követően 9 perce maradt a mezőnynek a tapasztalatszerzésre, és bőven volt akció. Sainz Ferrarijának Nico Hülkenberg nagyon enyhén nekikoccant, de a Haas sem sérült. Lewis Hamilton az első kanyar féktávján a fűre is kinézett Mercedesével, de Max Verstappen és Sergio Perez sem tudta kizárólag az aszfalton tartani Red Bullját.

It's anything but easy out there



Hamilton, Verstappen and Perez all have off-track moments in the final few minutes of FP1#AusGP pic.twitter.com/7tG1PRvUdV — Formula 1 (@F1) March 22, 2024

Ami az eredményeket illeti, elképesztően kicsi volt a különbség az élmenők között. A leggyorsabb Lando Norris és mclarenes csapattársa, a tizedik Oscar Piastri között mindössze 354 ezredmásodperc volt. Közéjük befért mindkét Red Bull, mindkét Ferrari, a Mercedesek, Cunoda Juki (RB) és Lance Stroll (Aston Martin).

Az Ausztrál Nagydíj második szabadedzése magyar idő szerint péntek reggel 6 órakor kezdődik.